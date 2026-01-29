Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus - 29.01.2026, ПРАЙМ
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus - 29.01.2026, ПРАЙМ
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus
Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T17:24+0300
2026-01-29T17:24+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас есть совместный проект, который, собственно, и осуществляет сборку, сервис и обслуживание", - сказал Мантуров журналистам.
россия, бизнес, оаэ, рф, денис мантуров
РОССИЯ, Бизнес, ОАЭ, РФ, Денис Мантуров
17:24 29.01.2026
 
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus

Первый вице-премьер Мантуров: есть совместный проект России и ОАЭ по сборке Aurus

© РИА Новости . Александр ТемновАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Автомобиль Aurus . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Темнов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"У нас есть совместный проект, который, собственно, и осуществляет сборку, сервис и обслуживание", - сказал Мантуров журналистам.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
