Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus

Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus

Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T17:24+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас есть совместный проект, который, собственно, и осуществляет сборку, сервис и обслуживание", - сказал Мантуров журналистам.

