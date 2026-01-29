https://1prime.ru/20260129/aurus-867019048.html
Россия и ОАЭ ведут совместный проект по сборке Aurus
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864199300_0:254:2731:1790_1920x0_80_0_0_f97c1f9d28e623f515110266a6dde996.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Есть совместный проект России и ОАЭ, в рамках которого ведется сборка, сервис и обслуживание Aurus, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "У нас есть совместный проект, который, собственно, и осуществляет сборку, сервис и обслуживание", - сказал Мантуров журналистам.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864199300_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb81340fc2ad0465a2648f29e269345b.jpg
