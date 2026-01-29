https://1prime.ru/20260129/beglov-867021605.html

Беглов рассказал об устойчивости экономики Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга демонстрирует устойчивость и гибкость, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Экономика Петербурга демонстрирует устойчивость и гибкость. Эффективность бюджета Санкт-Петербурга обеспечивается, прежде всего, развитием промышленности. На последней встрече с президентом России затрагивался вопрос ее роста. По итогам 11 месяцев прошлого года индекс промышленного производства в Петербурге составил 103,8%... Третий год у нас сохраняется самый низкий в России уровень безработицы - 1,5%", - сказал он на заседании городского правительства, где рассматривались оперативные итогов исполнения бюджета Петербурга за 2025 год. Губернатор отметил, что санкционное давление и жесткая денежно-кредитная политика не помешали росту доходов бюджета Северной столицы. Он сообщил, что Петербург полностью выполнил план по доходам: по итогам 2025 года они составили 1,41 триллиона рублей. При этом собственные доходы города достигли 97% от общего объема. "В 2025 году расходы составили 1,476 триллиона рублей – на 76 миллиардов больше, чем в 2024 году. Хотел бы особо подчеркнуть, что госдолг Петербурга по-прежнему остается одним из самых низких среди всех регионов России. В прошлом году мы сократили его больше, чем на 1,7 миллиарда рублей. Стабильное исполнение бюджета позволило нам в полной мере выполнить все социальные обязательства", – сказал Беглов. По его словам, расходы на предоставление мер социальной поддержки жителям Петербурга выросли по сравнению с 2024 годом более чем на 25%. Всего на социальные отрасли (образование, здравоохранение, социальная поддержка) направлено порядка 770 миллиардов рублей, или 52% бюджета. На заседании правительства отмечалось, что в прошлом году в Северной столице продолжалась реализация мегапроектов. Продолжилось строительство Большого Смоленского моста, Южной широтной магистрали, реконструкция Цимбалинского путепровода. В городе было введено две новые станции метро. "Положительная динамика позволяет нам не снижать темпов развития города. Строительство дорог, обновление транспорта, реализация экологических и крупных инфраструктурных проектов – все это способствует развитию Петербурга как мегаполиса XXI века. Мы продолжим реализацию начатых мегапроектов. В 2025 году на отрасль "Национальная экономика" – а это транспорт, дорожное хозяйство, связь, информатика, топливно-энергетический комплекс – израсходовали порядка 408 миллиардов рублей. На текущий год выделили на 20% больше", – отметил губернатор.

