Белоруссия установила предельный минимальный тариф на транзит газа

29.01.2026

МИНСК, 29 янв – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило предельный минимальный тариф на транзит газа по территории республики по системе магистральных трубопроводов, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале сообщении. "Установить для всех заказчиков предельный минимальный тариф на услугу по транзитной транспортировке газа по территории Республики Беларусь по системе магистральных трубопроводов открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" в размере 5,2749 белорусского рубля (около 1,8 доллара) за 1000 кубометров на 100 километров (без налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе. Отмечается, что решение не распространяется на "Газпром". "При применении установленных с соблюдением настоящего постановления тарифов открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" информирует министерство антимонопольного регулирования и торговли об их уровне не позднее 10 дней с даты заключения договора с заказчиком услуг", - отмечается также в постановлении. Постановление вступит в силу 30 января.

