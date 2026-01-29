Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия установила предельный минимальный тариф на транзит газа - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260129/belorussiya-867000284.html
Белоруссия установила предельный минимальный тариф на транзит газа
Белоруссия установила предельный минимальный тариф на транзит газа - 29.01.2026, ПРАЙМ
Белоруссия установила предельный минимальный тариф на транзит газа
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило предельный минимальный тариф на транзит газа по территории республики по системе... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T11:37+0300
2026-01-29T11:37+0300
энергетика
газ
белоруссия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_0:160:2501:1566_1920x0_80_0_0_4c239460f2d79e957bf0ed78be52242a.jpg
МИНСК, 29 янв – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило предельный минимальный тариф на транзит газа по территории республики по системе магистральных трубопроводов, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале сообщении. "Установить для всех заказчиков предельный минимальный тариф на услугу по транзитной транспортировке газа по территории Республики Беларусь по системе магистральных трубопроводов открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" в размере 5,2749 белорусского рубля (около 1,8 доллара) за 1000 кубометров на 100 километров (без налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе. Отмечается, что решение не распространяется на "Газпром". "При применении установленных с соблюдением настоящего постановления тарифов открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" информирует министерство антимонопольного регулирования и торговли об их уровне не позднее 10 дней с даты заключения договора с заказчиком услуг", - отмечается также в постановлении. Постановление вступит в силу 30 января.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_100:0:2399:1724_1920x0_80_0_0_e3bfe6c217031f89c44ee76af1f5fdd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, белоруссия, газпром
Энергетика, Газ, БЕЛОРУССИЯ, Газпром
11:37 29.01.2026
 
Белоруссия установила предельный минимальный тариф на транзит газа

Минэнерго Белоруссии установило предельный минимальный тариф на транзит газа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция в Белоруссии
Газокомпрессорная станция в Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Газокомпрессорная станция в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 29 янв – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило предельный минимальный тариф на транзит газа по территории республики по системе магистральных трубопроводов, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале сообщении.
"Установить для всех заказчиков предельный минимальный тариф на услугу по транзитной транспортировке газа по территории Республики Беларусь по системе магистральных трубопроводов открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" в размере 5,2749 белорусского рубля (около 1,8 доллара) за 1000 кубометров на 100 километров (без налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе.
Отмечается, что решение не распространяется на "Газпром".
"При применении установленных с соблюдением настоящего постановления тарифов открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" информирует министерство антимонопольного регулирования и торговли об их уровне не позднее 10 дней с даты заключения договора с заказчиком услуг", - отмечается также в постановлении.
Постановление вступит в силу 30 января.
 
ЭнергетикаГазБЕЛОРУССИЯГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала