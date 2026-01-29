https://1prime.ru/20260129/belorussiya-867000284.html
Белоруссия установила предельный минимальный тариф на транзит газа
2026-01-29T11:37+0300
энергетика
газ
белоруссия
газпром
МИНСК, 29 янв – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило предельный минимальный тариф на транзит газа по территории республики по системе магистральных трубопроводов, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале сообщении. "Установить для всех заказчиков предельный минимальный тариф на услугу по транзитной транспортировке газа по территории Республики Беларусь по системе магистральных трубопроводов открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" в размере 5,2749 белорусского рубля (около 1,8 доллара) за 1000 кубометров на 100 километров (без налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе. Отмечается, что решение не распространяется на "Газпром". "При применении установленных с соблюдением настоящего постановления тарифов открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" информирует министерство антимонопольного регулирования и торговли об их уровне не позднее 10 дней с даты заключения договора с заказчиком услуг", - отмечается также в постановлении. Постановление вступит в силу 30 января.
