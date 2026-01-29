Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские бренды планируют выйти на зарубежные рынки в 2026 году - 29.01.2026
Российские бренды планируют выйти на зарубежные рынки в 2026 году
Около 20-30 российских брендов планируют выйти на зарубежные рынки в 2026 году, сообщили РИА Недвижимость представители консалтинговых компаний. | 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Около 20-30 российских брендов планируют выйти на зарубежные рынки в 2026 году, сообщили РИА Недвижимость представители консалтинговых компаний. "Российские производители больше не выходят за границу на пробу, а только при наличии устойчивой бизнес-модели и заранее выстроенного партнерства. В 2026 году выход на иностранные рынки рассматривают около 20-30 российских брендов. Это не рост и не спад, а признак завершения этапа инерционной экспансии. Экспорт перестал быть витриной. Он стал фильтром качества. За рубежом появляются только те бренды, которые выдерживают проверку экономикой, логистикой и управляемостью сети", – рассказала партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. По словам директора департамента брокериджа RRG Светланы Яровой, компании из России в первую очередь интересуются рынками СНГ, Индии, Таиланда, Китая и ОАЭ. О планах выхода на новые рынки в 2026 году уже заявила сеть косметики и парфюмерии "Золотое яблоко": она намерена открыть офлайн-магазин и онлайн-продажи в Шанхае, сообщила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Как сообщила Яруллина, в 2025 году практически все дебюты российских марок за рубежом произошли в Дубае (ОАЭ), который выполняет роль витринной локации для отечественных производителей. Всего в прошлом году там появилось десять новых отечественных брендов, уточнила глава департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Также, рассказали в NF Group, свой офис в Дубае открыла уже представленная за границей Gloria Jeans. "Принципиально важно, что почти все новые выходы 2025 года были сосредоточены в общественном питании и бьюти-сегменте – категориях с быстрой оборачиваемостью, понятной юнит-экономикой и минимальными рисками локализации. Фешен и товары для дома в 2025 году в основном не выходили на новые рынки, а работали над укреплением уже открытых точек", – отметила Яруллина. Кроме того, российские марки, уже имеющие магазины за рубежом, в прошлом году расширяли географию заграничного присутствия и развивали свои сети на рынках, где закрепились ранее. В частности, сообщила Ногай, бренд 12 storeez появился в Кувейте, Limе - в Бахрейне, Monochrome - в Казахстане. "Светофор" вышел в Бразилию, "ВкусВилл" - в Армению, добавила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Российские бренды планируют выйти на зарубежные рынки в 2026 году

Около 20-30 российских брендов планируют выйти на зарубежные рынки в 2026 году

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Около 20-30 российских брендов планируют выйти на зарубежные рынки в 2026 году, сообщили РИА Недвижимость представители консалтинговых компаний.
"Российские производители больше не выходят за границу на пробу, а только при наличии устойчивой бизнес-модели и заранее выстроенного партнерства. В 2026 году выход на иностранные рынки рассматривают около 20-30 российских брендов. Это не рост и не спад, а признак завершения этапа инерционной экспансии. Экспорт перестал быть витриной. Он стал фильтром качества. За рубежом появляются только те бренды, которые выдерживают проверку экономикой, логистикой и управляемостью сети", – рассказала партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина.
По словам директора департамента брокериджа RRG Светланы Яровой, компании из России в первую очередь интересуются рынками СНГ, Индии, Таиланда, Китая и ОАЭ.
О планах выхода на новые рынки в 2026 году уже заявила сеть косметики и парфюмерии "Золотое яблоко": она намерена открыть офлайн-магазин и онлайн-продажи в Шанхае, сообщила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.
Как сообщила Яруллина, в 2025 году практически все дебюты российских марок за рубежом произошли в Дубае (ОАЭ), который выполняет роль витринной локации для отечественных производителей. Всего в прошлом году там появилось десять новых отечественных брендов, уточнила глава департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Также, рассказали в NF Group, свой офис в Дубае открыла уже представленная за границей Gloria Jeans.
"Принципиально важно, что почти все новые выходы 2025 года были сосредоточены в общественном питании и бьюти-сегменте – категориях с быстрой оборачиваемостью, понятной юнит-экономикой и минимальными рисками локализации. Фешен и товары для дома в 2025 году в основном не выходили на новые рынки, а работали над укреплением уже открытых точек", – отметила Яруллина.
Кроме того, российские марки, уже имеющие магазины за рубежом, в прошлом году расширяли географию заграничного присутствия и развивали свои сети на рынках, где закрепились ранее. В частности, сообщила Ногай, бренд 12 storeez появился в Кувейте, Limе - в Бахрейне, Monochrome - в Казахстане. "Светофор" вышел в Бразилию, "ВкусВилл" - в Армению, добавила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
 
