https://1prime.ru/20260129/briks-866993005.html

Китайский инвестор призвал переходить от доллара ради укрепления НБР

Китайский инвестор призвал переходить от доллара ради укрепления НБР - 29.01.2026, ПРАЙМ

Китайский инвестор призвал переходить от доллара ради укрепления НБР

Для дальнейшего укрепления Нового банка развития (НБР) необходима трансформация от доллара к юаню и другим валютам БРИКС, заявил основатель пекинской... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T08:57+0300

2026-01-29T08:57+0300

2026-01-29T08:57+0300

экономика

финансы

бразилия

индия

китай

минобрнауки

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861970588_0:187:3189:1981_1920x0_80_0_0_a4511e9ee846fec165fc4666317a5a7c.jpg

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Для дальнейшего укрепления Нового банка развития (НБР) необходима трансформация от доллара к юаню и другим валютам БРИКС, заявил основатель пекинской инвестиционной компании Beijing Hengce Investment Лянь Цзань. "Новый банк развития недостаточно силен и требует дальнейшего институционального укрепления. Необходима трансформация от доллара к юаню и другим валютам БРИКС. Эта инициатива должна быть полностью реализована в ближайшие 5-10 лет", — заявил Цзань в экспертном докладе "Будущее БРИКС".Экспертный доклад "Будущее БРИКС" подготовлен Центром "Дипломатия знаний" Российского государственного гуманитарного университета при участии Центра развития гуманитарных технологий "Новая Эра" в рамках госзадания Минобрнауки России. "Эксперты сходятся во мнении, что без укрепления реальных экономических инструментов, прежде всего Нового банка развития, альтернативных расчетных механизмов и координации в сфере технологий, БРИКС рискует остаться преимущественно символическим проектом" – отмечается в опубликованном докладе. В подготовке доклада приняли участие 25 экспертов из стран БРИКС. Исследование было проведено в формате экспертного опроса. Новый банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2014 году странами БРИКС. Задача банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В состав БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.

бразилия

индия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бразилия, индия, китай, минобрнауки, брикс