Китайский инвестор призвал переходить от доллара ради укрепления НБР
Китайский инвестор призвал переходить от доллара ради укрепления НБР
2026-01-29T08:57+0300
экономика
финансы
бразилия
индия
китай
минобрнауки
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861970588_0:187:3189:1981_1920x0_80_0_0_a4511e9ee846fec165fc4666317a5a7c.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Для дальнейшего укрепления Нового банка развития (НБР) необходима трансформация от доллара к юаню и другим валютам БРИКС, заявил основатель пекинской инвестиционной компании Beijing Hengce Investment Лянь Цзань. "Новый банк развития недостаточно силен и требует дальнейшего институционального укрепления. Необходима трансформация от доллара к юаню и другим валютам БРИКС. Эта инициатива должна быть полностью реализована в ближайшие 5-10 лет", — заявил Цзань в экспертном докладе "Будущее БРИКС".Экспертный доклад "Будущее БРИКС" подготовлен Центром "Дипломатия знаний" Российского государственного гуманитарного университета при участии Центра развития гуманитарных технологий "Новая Эра" в рамках госзадания Минобрнауки России. "Эксперты сходятся во мнении, что без укрепления реальных экономических инструментов, прежде всего Нового банка развития, альтернативных расчетных механизмов и координации в сфере технологий, БРИКС рискует остаться преимущественно символическим проектом" – отмечается в опубликованном докладе. В подготовке доклада приняли участие 25 экспертов из стран БРИКС. Исследование было проведено в формате экспертного опроса. Новый банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2014 году странами БРИКС. Задача банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В состав БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
Китайский инвестор призвал переходить от доллара ради укрепления НБР
