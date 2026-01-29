Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов - 29.01.2026, ПРАЙМ
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов - 29.01.2026, ПРАЙМ
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов
Минфин РФ разрабатывает меры поддержке огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов,... | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает меры поддержке огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. В сентябре Моисеев сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов. "Мы сейчас готовим указ, который будет предлагать, во-первых, пошлину на экспорт сырых необработанных алмазов, во-вторых, будет предусматривать механизм распределения этих алмазов для огранщиков", - сказал он, комментируя меры господдержки огранщиков. "Чтобы не было злоупотреблений... Будет специальный центр, который будет за этим следить и проверять, что действительно все камни, которые были закуплены, они были огранены либо возвращены обратно для реализации на базе "Алмазювелирэкспорта", - пояснил он.
финансы, рф, алексей моисеев, минфин, бриллианты
Финансы, РФ, Алексей Моисеев, Минфин, бриллианты
15:51 29.01.2026 (обновлено: 15:54 29.01.2026)
 
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов

Минфин готовит указ о введении экспортных пошлин на алмазы для поддержки огранщиков

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкРоссыпь ограненных алмазов
Россыпь ограненных алмазов - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Россыпь ограненных алмазов. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает меры поддержке огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
В сентябре Моисеев сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов.
"Мы сейчас готовим указ, который будет предлагать, во-первых, пошлину на экспорт сырых необработанных алмазов, во-вторых, будет предусматривать механизм распределения этих алмазов для огранщиков", - сказал он, комментируя меры господдержки огранщиков.
"Чтобы не было злоупотреблений... Будет специальный центр, который будет за этим следить и проверять, что действительно все камни, которые были закуплены, они были огранены либо возвращены обратно для реализации на базе "Алмазювелирэкспорта", - пояснил он.
 
ФинансыРФАлексей МоисеевМинфинбриллианты
 
 
