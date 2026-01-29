В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов

https://1prime.ru/20260129/brillianty-867013969.html

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает меры поддержке огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. В сентябре Моисеев сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов. "Мы сейчас готовим указ, который будет предлагать, во-первых, пошлину на экспорт сырых необработанных алмазов, во-вторых, будет предусматривать механизм распределения этих алмазов для огранщиков", - сказал он, комментируя меры господдержки огранщиков. "Чтобы не было злоупотреблений... Будет специальный центр, который будет за этим следить и проверять, что действительно все камни, которые были закуплены, они были огранены либо возвращены обратно для реализации на базе "Алмазювелирэкспорта", - пояснил он.

