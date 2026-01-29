https://1prime.ru/20260129/brillianty-867013969.html
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов - 29.01.2026, ПРАЙМ
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов
Минфин РФ разрабатывает меры поддержке огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов,... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T15:51+0300
2026-01-29T15:51+0300
2026-01-29T15:54+0300
финансы
рф
алексей моисеев
минфин
бриллианты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861692773_0:157:3080:1890_1920x0_80_0_0_4ea18f151f6349a6a592202c89436330.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает меры поддержке огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. В сентябре Моисеев сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов. "Мы сейчас готовим указ, который будет предлагать, во-первых, пошлину на экспорт сырых необработанных алмазов, во-вторых, будет предусматривать механизм распределения этих алмазов для огранщиков", - сказал он, комментируя меры господдержки огранщиков. "Чтобы не было злоупотреблений... Будет специальный центр, который будет за этим следить и проверять, что действительно все камни, которые были закуплены, они были огранены либо возвращены обратно для реализации на базе "Алмазювелирэкспорта", - пояснил он.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861692773_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_1027868b56b9bf753912243892117779.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, алексей моисеев, минфин, бриллианты
Финансы, РФ, Алексей Моисеев, Минфин, бриллианты
В России разрабатывают меры поддержки огранщиков бриллиантов
Минфин готовит указ о введении экспортных пошлин на алмазы для поддержки огранщиков
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ разрабатывает меры поддержке огранщиков бриллиантов, в частности готовит указ с предложением ввести пошлины на экспорт необработанных алмазов, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
В сентябре Моисеев сообщал, что Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки. Тогда же он оценил внутренний рынок бриллиантов РФ в полмиллиона каратов.
"Мы сейчас готовим указ, который будет предлагать, во-первых, пошлину на экспорт сырых необработанных алмазов, во-вторых, будет предусматривать механизм распределения этих алмазов для огранщиков", - сказал он, комментируя меры господдержки огранщиков.
"Чтобы не было злоупотреблений... Будет специальный центр, который будет за этим следить и проверять, что действительно все камни, которые были закуплены, они были огранены либо возвращены обратно для реализации на базе "Алмазювелирэкспорта", - пояснил он.