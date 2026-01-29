https://1prime.ru/20260129/brjussel-866985013.html

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Министры иностранных дел ЕС собираются в Брюсселе в рамках заседания Совета по иностранным делам 29 января 2026 года для обсуждения санкций против России и конфликта на Украине, следует из опубликованной программы встречи на сайте Совета Евросоюза. Заседание Совета ЕС по иностранным делам пройдет 29 января 2026 года в здании Europa в Брюсселе под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Утром запланированы прибытия делегаций и заявление Каллас для прессы, после чего состоится неформальное обсуждение перспектив на 2026 год. В центре обсуждений будут находиться вопросы, связанные с конфликтом на Украине, что предполагает рассмотрение санкционной политики ЕС, включая подготовку нового, 20-го пакета санкций, который Евросоюз планирует принять к 24 февраля 2026 года. В ходе рабочего обеда министры обменяются мнениями с верховным комиссаром ООН по правам человека. В повестку также включены ситуация на Ближнем Востоке и положение в регионе Великих африканских озер, а также раздел "разное". По итогам заседания, ориентировочно около 19.00 мск, запланирована пресс-конференция Каллас. Каллас 20 ноября заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2026

