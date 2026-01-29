Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дептранс посоветовал москвичам выбирать городской транспорт из-за снегопада - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/deptrans-866991045.html
Дептранс посоветовал москвичам выбирать городской транспорт из-за снегопада
Дептранс посоветовал москвичам выбирать городской транспорт из-за снегопада - 29.01.2026, ПРАЙМ
Дептранс посоветовал москвичам выбирать городской транспорт из-за снегопада
В четверг для поездок в Москве лучше выбирать городской транспорт в связи со снегопадом, предупредил столичный дептранс. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T07:54+0300
2026-01-29T07:54+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866991045.jpg?1769662474
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В четверг для поездок в Москве лучше выбирать городской транспорт в связи со снегопадом, предупредил столичный дептранс. "Сегодня весь день прогнозируют снег и возможны локальные ограничения движения в центре города - в течение дня быстрее на метро, МЦК, МЦД", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. При этом отмечается, что, если поездку на автомобиле отменить нельзя, то водителям стоит учитывать, что дорога займет больше времени, чем обычно. В столичном дептрансе порекомендовали по возможности задержаться на работе и планировать поездку после того, как спадет основной поток, что может сэкономить время.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
07:54 29.01.2026
 
Дептранс посоветовал москвичам выбирать городской транспорт из-за снегопада

Дептранс Москвы: в четверг лучше выбирать городской транспорт из-за снегопада

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В четверг для поездок в Москве лучше выбирать городской транспорт в связи со снегопадом, предупредил столичный дептранс.
"Сегодня весь день прогнозируют снег и возможны локальные ограничения движения в центре города - в течение дня быстрее на метро, МЦК, МЦД", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
При этом отмечается, что, если поездку на автомобиле отменить нельзя, то водителям стоит учитывать, что дорога займет больше времени, чем обычно. В столичном дептрансе порекомендовали по возможности задержаться на работе и планировать поездку после того, как спадет основной поток, что может сэкономить время.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала