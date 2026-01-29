https://1prime.ru/20260129/deptrans-866991045.html
Дептранс посоветовал москвичам выбирать городской транспорт из-за снегопада
2026-01-29T07:54+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В четверг для поездок в Москве лучше выбирать городской транспорт в связи со снегопадом, предупредил столичный дептранс.
"Сегодня весь день прогнозируют снег и возможны локальные ограничения движения в центре города - в течение дня быстрее на метро, МЦК, МЦД", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
При этом отмечается, что, если поездку на автомобиле отменить нельзя, то водителям стоит учитывать, что дорога займет больше времени, чем обычно. В столичном дептрансе порекомендовали по возможности задержаться на работе и планировать поездку после того, как спадет основной поток, что может сэкономить время.
