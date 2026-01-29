https://1prime.ru/20260129/dolja-866988151.html

Доля поддельной молочной продукции приблизилась к 18% в 2025 году

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля поддельной молочной продукции на российских прилавках приблизилась к 18% в 2025 году, сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на данные Россельхознадзора. "В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы. Так, по результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68%, в 2023 году - 12,04%, в 2024 году - 13,09%, то в 2025 году уже - 17,68%", - пишет издание. В ведомстве уточнили, что молочная продукция часто фальсифицируется в связи с тем, что пользуется большим спросом. Подделка молочной продукции технологически проста и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах, добавили в Россельхознадзоре. Рост выявленных некачественных проб обусловлен масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории в 2025 году. По данным Роспотребнадзора, которые приводит газета, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах магазина было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями, причем 278 миллионов из них - товары, нелегально введенные в оборот. Чаще всего молочную продукцию фальсифицируют путем добавления растительных масел и жиров, говяжьего жира, крахмала, сои и не указанных в составе продукции компонентов, например, сухого молока. Часто на недоброкачественных производствах заменяют качественное биологическое молоко менее ценным, меняют технологию, используют дешевые заменители, сообщили в Россельхознадзоре изданию.

