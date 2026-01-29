Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля поддельной молочной продукции приблизилась к 18% в 2025 году - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/dolja-866988151.html
Доля поддельной молочной продукции приблизилась к 18% в 2025 году
Доля поддельной молочной продукции приблизилась к 18% в 2025 году - 29.01.2026, ПРАЙМ
Доля поддельной молочной продукции приблизилась к 18% в 2025 году
Доля поддельной молочной продукции на российских прилавках приблизилась к 18% в 2025 году, сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на данные... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T04:59+0300
2026-01-29T04:59+0300
бизнес
экономика
россия
россельхознадзор
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866988151.jpg?1769651960
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля поддельной молочной продукции на российских прилавках приблизилась к 18% в 2025 году, сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на данные Россельхознадзора. "В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы. Так, по результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68%, в 2023 году - 12,04%, в 2024 году - 13,09%, то в 2025 году уже - 17,68%", - пишет издание. В ведомстве уточнили, что молочная продукция часто фальсифицируется в связи с тем, что пользуется большим спросом. Подделка молочной продукции технологически проста и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах, добавили в Россельхознадзоре. Рост выявленных некачественных проб обусловлен масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории в 2025 году. По данным Роспотребнадзора, которые приводит газета, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах магазина было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями, причем 278 миллионов из них - товары, нелегально введенные в оборот. Чаще всего молочную продукцию фальсифицируют путем добавления растительных масел и жиров, говяжьего жира, крахмала, сои и не указанных в составе продукции компонентов, например, сухого молока. Часто на недоброкачественных производствах заменяют качественное биологическое молоко менее ценным, меняют технологию, используют дешевые заменители, сообщили в Россельхознадзоре изданию.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, россельхознадзор, роспотребнадзор
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Россельхознадзор, Роспотребнадзор
04:59 29.01.2026
 
Доля поддельной молочной продукции приблизилась к 18% в 2025 году

"Парламентская газета": доля поддельной молочной продукции приблизилась к 18% в 2025 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля поддельной молочной продукции на российских прилавках приблизилась к 18% в 2025 году, сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на данные Россельхознадзора.
"В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы. Так, по результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68%, в 2023 году - 12,04%, в 2024 году - 13,09%, то в 2025 году уже - 17,68%", - пишет издание.
В ведомстве уточнили, что молочная продукция часто фальсифицируется в связи с тем, что пользуется большим спросом. Подделка молочной продукции технологически проста и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах, добавили в Россельхознадзоре. Рост выявленных некачественных проб обусловлен масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории в 2025 году.
По данным Роспотребнадзора, которые приводит газета, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах магазина было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями, причем 278 миллионов из них - товары, нелегально введенные в оборот.
Чаще всего молочную продукцию фальсифицируют путем добавления растительных масел и жиров, говяжьего жира, крахмала, сои и не указанных в составе продукции компонентов, например, сухого молока. Часто на недоброкачественных производствах заменяют качественное биологическое молоко менее ценным, меняют технологию, используют дешевые заменители, сообщили в Россельхознадзоре изданию.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоссельхознадзорРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала