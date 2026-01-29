https://1prime.ru/20260129/dollar-867026424.html
Аналитик объяснил падение доллара ниже 75 рублей
Аналитик объяснил падение доллара ниже 75 рублей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил падение доллара ниже 75 рублей
Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T22:55+0300
2026-01-29T22:55+0300
2026-01-29T22:55+0300
рынок
россия
сша
рф
сергей суверов
ук арикапитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865026467_0:19:3053:1736_1920x0_80_0_0_b056c9db2bec629a4c9c7c9be8acb155.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню поддержки, и рубль может притормозить в росте и начать снижаться, заявил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Доллар упал на досанкционные уровни начала 2020-х годов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ тогда почти два года колебался вокруг отметки 75 рублей и, в частности, на 17 февраля 2022 года составлял 75,01 рубля. После этого он взлетал до 116,75 рубля (12 марта 2022-го), падал до 52,51 рубля (1 июля 2022-го). Затем, по итогам широких многолетних колебаний он вернулся в район 75 рублей. "Рубль сейчас укрепился на фоне увеличения продаж валюты финансовыми властями на "тонком" рынке в условиях высоких рублевых ставок и слабого спроса на импорт. Поддержку рублю также оказывает рост мировых цен на золото и другие металлы, которые составляют ощутимую статью российского экспорта", - добавляет он. Однако увеличение дисконта стоимости российской нефти и накопленная инфляция создают предпосылки для разворота курса рубля вниз, и это может произойти в среднесрочной перспективе, предупреждает эксперт. "Таким образом, факторы ослабления рубля копятся и скоро могут сработать, поэтому курс доллара в районе 75 рублей близок к локальному "дну" - уровню поддержки, обусловленному его многолетней динамикой", - резюмирует Суверов.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865026467_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_22459ab30ead2dc6294d6fedc69a38bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, сша, рф, сергей суверов, ук арикапитал
Рынок, РОССИЯ, США, РФ, Сергей Суверов, УК Арикапитал
Аналитик объяснил падение доллара ниже 75 рублей
Аналитик Суверов: падение курса доллара ниже 75 рублей связано с рядом факторов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню поддержки, и рубль может притормозить в росте и начать снижаться, заявил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Доллар упал на досанкционные уровни начала 2020-х годов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ
тогда почти два года колебался вокруг отметки 75 рублей и, в частности, на 17 февраля 2022 года составлял 75,01 рубля. После этого он взлетал до 116,75 рубля (12 марта 2022-го), падал до 52,51 рубля (1 июля 2022-го). Затем, по итогам широких многолетних колебаний он вернулся в район 75 рублей.
"Рубль сейчас укрепился на фоне увеличения продаж валюты финансовыми властями на "тонком" рынке в условиях высоких рублевых ставок и слабого спроса на импорт. Поддержку рублю также оказывает рост мировых цен на золото и другие металлы, которые составляют ощутимую статью российского экспорта", - добавляет он.
Однако увеличение дисконта стоимости российской нефти и накопленная инфляция создают предпосылки для разворота курса рубля вниз, и это может произойти в среднесрочной перспективе, предупреждает эксперт.
"Таким образом, факторы ослабления рубля копятся и скоро могут сработать, поэтому курс доллара в районе 75 рублей близок к локальному "дну" - уровню поддержки, обусловленному его многолетней динамикой", - резюмирует Суверов
.