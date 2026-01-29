https://1prime.ru/20260129/domodedovo-867006299.html
Трех претендентов не допустили к участию в аукционе по продаже Домодедово
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Три претендента на участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" не были допущены к запланированным на сегодня торгам, следует из первых данных, появившихся на странице лота на электронной площадке. Количество допущенных к торгам претендентов пока неизвестно, аукцион начнется в 15.00 мск. О подаче заявок на участие в повторном аукционе по продаже "Домодедово" сообщали в том числе структуры "Шереметьево" и "Внуково". "Перечень претендентов, не допущенных к участию: Рыбалкин Евгений Александрович, АО "Альма", ООО "Аргана", - сообщается на странице лота. Претенденты не были допущены по разным причинам: Евгений Рыбалкин не предоставил весь пакет документов или они были оформлены неверно, а АО "Альма" и ООО "Аргана" не внесли задаток в установленный срок, сообщается в системе "Торги". Повторные торги по продаже аэропорта "Домодедово" начнутся 29 января в 15.00 мск. Торги пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда рублей. Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Три претендента на участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" не были допущены к запланированным на сегодня торгам, следует из первых данных, появившихся на странице лота на электронной площадке.
Количество допущенных к торгам претендентов пока неизвестно, аукцион начнется в 15.00 мск. О подаче заявок на участие в повторном аукционе по продаже "Домодедово
" сообщали в том числе структуры "Шереметьево
" и "Внуково
".
"Перечень претендентов, не допущенных к участию: Рыбалкин Евгений Александрович, АО "Альма", ООО "Аргана", - сообщается на странице лота.
Претенденты не были допущены по разным причинам: Евгений Рыбалкин не предоставил весь пакет документов или они были оформлены неверно, а АО "Альма" и ООО "Аргана" не внесли задаток в установленный срок, сообщается в системе "Торги".
Повторные торги по продаже аэропорта "Домодедово" начнутся 29 января в 15.00 мск. Торги пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда рублей.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области
в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.