Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/domodedovo-867021347.html
Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово
Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово - 29.01.2026, ПРАЙМ
Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T18:16+0300
2026-01-29T18:39+0300
бизнес
россия
псб
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ПСБ. Ранее "Шереметьево" сообщало, что ее структура ООО "Перспектива" подала заявку на эти торги. "ПСБ и "РТС-тендер" сообщают о продаже аэропорта "Домодедово" — по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей", - говорится в сообщении ПСБ.Торги прошли в электронном виде на площадке "РТС-тендер", что обеспечило прозрачную и конкурентную реализацию активов, отмечено в пресс-релизе. Площадка предоставила равные возможности для всех участников при проведении торгов такого масштаба."ПСБ выступил организатором торгов и продавцом, лот был размещен на ГИС торги, электронная площадка РТС-тендер (часть платформы b2b и b2g торговли В2В-РТС) была выбрана для проведения процедуры", - пояснили в ПСБ.Торги по продаже аэропорта "Домодедово" прошли 29 января в формате голландского аукциона - с понижением стоимости. При этом минимально возможная стоимость составляла 66,1 миллиарда рублей, за эту сумму в итоге и был продан аэропорт.Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_114:0:1387:955_1920x0_80_0_0_fcc5ddb82cba307291a42d5c3e5869fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, псб, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, ПСБ, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
18:16 29.01.2026 (обновлено: 18:39 29.01.2026)
 
Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово

Аукцион по продаже Домодедово выиграла структура Шереметьево за 66,1 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ПСБ.
Ранее "Шереметьево" сообщало, что ее структура ООО "Перспектива" подала заявку на эти торги.
"ПСБ и "РТС-тендер" сообщают о продаже аэропорта "Домодедово" — по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей", - говорится в сообщении ПСБ.
Торги прошли в электронном виде на площадке "РТС-тендер", что обеспечило прозрачную и конкурентную реализацию активов, отмечено в пресс-релизе. Площадка предоставила равные возможности для всех участников при проведении торгов такого масштаба.
"ПСБ выступил организатором торгов и продавцом, лот был размещен на ГИС торги, электронная площадка РТС-тендер (часть платформы b2b и b2g торговли В2В-РТС) была выбрана для проведения процедуры", - пояснили в ПСБ.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" прошли 29 января в формате голландского аукциона - с понижением стоимости. При этом минимально возможная стоимость составляла 66,1 миллиарда рублей, за эту сумму в итоге и был продан аэропорт.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
 
БизнесРОССИЯПСБаэропорт Домодедовоаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала