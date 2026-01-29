Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово

https://1prime.ru/20260129/domodedovo-867021347.html

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ПСБ. Ранее "Шереметьево" сообщало, что ее структура ООО "Перспектива" подала заявку на эти торги. "ПСБ и "РТС-тендер" сообщают о продаже аэропорта "Домодедово" — по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей", - говорится в сообщении ПСБ.Торги прошли в электронном виде на площадке "РТС-тендер", что обеспечило прозрачную и конкурентную реализацию активов, отмечено в пресс-релизе. Площадка предоставила равные возможности для всех участников при проведении торгов такого масштаба."ПСБ выступил организатором торгов и продавцом, лот был размещен на ГИС торги, электронная площадка РТС-тендер (часть платформы b2b и b2g торговли В2В-РТС) была выбрана для проведения процедуры", - пояснили в ПСБ.Торги по продаже аэропорта "Домодедово" прошли 29 января в формате голландского аукциона - с понижением стоимости. При этом минимально возможная стоимость составляла 66,1 миллиарда рублей, за эту сумму в итоге и был продан аэропорт.Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.

