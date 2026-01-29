https://1prime.ru/20260129/domodedovo-867021778.html

Договор о продаже "Домодедово" будет подписан в течение пяти дней

Договор о продаже "Домодедово" будет подписан в течение пяти дней - 29.01.2026, ПРАЙМ

Договор о продаже "Домодедово" будет подписан в течение пяти дней

Договор о продаже "Домодедово" будет подписан с дочерней структурой "Шереметьево" ООО "Перспектива" в течение 5 рабочих дней, а передача имущества пройдет в... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T18:52+0300

2026-01-29T18:52+0300

2026-01-29T18:52+0300

бизнес

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866712343_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_6d5604f4ecfbf75f948c1415a9db40a1.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Договор о продаже "Домодедово" будет подписан с дочерней структурой "Шереметьево" ООО "Перспектива" в течение 5 рабочих дней, а передача имущества пройдет в течение 30 дней после дня оплаты, сообщили в пресс-службе организатора торгов ПСБ. "Договор с покупателем будет подписан в течение 5 рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет... В соответствии с законодательством и регламентом проведения аукциона передача имущества и оформление права собственности осуществляются в течение 30 календарных дней после дня оплаты имущества", - говорится в сообщении.Всего на участие в торгах было подано пять заявок, до участия в аукционе были допущены два участника. Ранее о подаче заявок сообщали структуры "Шереметьево" и "Внуково"."Продажа аэропорта "Домодедово" - знаковая сделка для всего российского авиарынка, а также важный этап реализации новой для ПСБ задачи по продаже федерального имущества. Механизм ускоренной приватизации позволяет гибко реагировать на вызовы современной глобальной повестки", - отмечено в пресс-релизе.Торги по продаже аэропорта "Домодедово" прошли 29 января в формате голландского аукциона - с понижением стоимости. При этом минимально возможная стоимость составляла 66,1 миллиарда рублей, за эту сумму в итоге и был продан аэропорт.Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, псб