Шереметьево купило Домодедово за собственные средства
Шереметьево купило Домодедово за собственные средства - 29.01.2026, ПРАЙМ
Шереметьево купило Домодедово за собственные средства
"Шереметьево" не использовал для покупки "Домодедово" заемные деньги, актив был приобретен за собственные средства, сообщили в "Шереметьево". | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T20:40+0300
2026-01-29T20:40+0300
2026-01-29T20:40+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Шереметьево" не использовал для покупки "Домодедово" заемные деньги, актив был приобретен за собственные средства, сообщили в "Шереметьево". Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ. "Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта "Домодедово", без привлечения заемных денег", - приводятся в сообщении комментарий генерального директора "Шереметьево" Михаила Василенко.
