Шереметьево купило Домодедово за собственные средства - 29.01.2026
Шереметьево купило Домодедово за собственные средства
Шереметьево купило Домодедово за собственные средства - 29.01.2026, ПРАЙМ
Шереметьево купило Домодедово за собственные средства
"Шереметьево" не использовал для покупки "Домодедово" заемные деньги, актив был приобретен за собственные средства, сообщили в "Шереметьево". | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T20:40+0300
2026-01-29T20:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866712299_0:0:3136:1765_1920x0_80_0_0_7c0ed5e2ae4727b686b35384f8d83d64.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Шереметьево" не использовал для покупки "Домодедово" заемные деньги, актив был приобретен за собственные средства, сообщили в "Шереметьево". Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ. "Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта "Домодедово", без привлечения заемных денег", - приводятся в сообщении комментарий генерального директора "Шереметьево" Михаила Василенко.
20:40 29.01.2026
 
Шереметьево купило Домодедово за собственные средства

Шереметьево не использовало заемные деньги для приобретения Домодедово

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Шереметьево" не использовал для покупки "Домодедово" заемные деньги, актив был приобретен за собственные средства, сообщили в "Шереметьево".
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.
"Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта "Домодедово", без привлечения заемных денег", - приводятся в сообщении комментарий генерального директора "Шереметьево" Михаила Василенко.
 
