Эксперт рассказал, какая судьба ждет "Домодедово" после его покупки - 29.01.2026
Эксперт рассказал, какая судьба ждет "Домодедово" после его покупки
Эксперт рассказал, какая судьба ждет "Домодедово" после его покупки
2026-01-29T23:09+0300
2026-01-29T23:09+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
псб
23:09 29.01.2026
 
Эксперт рассказал, какая судьба ждет "Домодедово" после его покупки

Пантелеев: приобретение "Домодедово" не должно ухудшать безопасность полетов

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Приобретение аэропорта "Домодедово" дочерней компанией "Шереметьево" не должно ухудшить ситуацию с обслуживанием пассажиров и безопасностью полетов, в долгосрочной перспективе это очень привлекательный актив, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", который прошел 29 января, выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.
"Абсолютно очевидно, что ни сейчас, ни потом не должно происходить никаких событий, ухудшающих как качество обслуживания пассажиров, так и уровень безопасности полета. Ничего дурного от этой сделки мы не ждем... В среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе "Домодедово" является чрезвычайно привлекательным активом", - сказал Пантелеев.
На первом этапе новому владельцу нужно будет сосредоточиться на том, чтобы не допустить ухода авиакомпаний из "Домодедово", а также, по возможности, привлечь в аэропорт новых перевозчиков, отметил эксперт. При этом перевода авиакомпаний из "Шереметьево" в "Домодедово", по его словам, ждать не стоит.
"Встает вопрос, что крайне нежелательно переводить клиентов из "Шереметьево" в "Домодедово". То есть из одного своего кармана в другой свой карман перекладывать вроде бы нерационально", - отметил Пантелеев.
Аналитик также сообщил, что "Домодедово" обладает уникальными преимуществами, которых нет у других аэропортов московского региона, но сейчас есть дисбаланс между пассажиропотоком и инфраструктурой, которой обладает эта авиагавань.
"Домодедово" - это самый современный аэропорт в московском авиационном узле, он построен довольно удачно с точки зрения розы ветров, на разумном удалении от центра Москвы, с большим запасом площадей для перспективного развития... Построить третью и потенциально четвертую полосу - таким роскошеством в московском авиационном узле не обладает ни один аэропорт", - подытожил исполнительный директор агентства "АвиаПорт".
 
