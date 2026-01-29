https://1prime.ru/20260129/energetika-867027403.html
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - 29.01.2026, ПРАЙМ
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T22:49+0300
2026-01-29T22:49+0300
2026-01-29T22:49+0300
украина
запад
киев
кристалина георгиева
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska."Сегодня энергетическая система Украины висит на волоске", — говорится в публикации.Отмечается, что 22 января ситуация была названа самой драматичной со времен полного отключения энергосистемы в ноябре 2022 года.При этом автор материала указывает, что тогда положение было менее сложным, поскольку у Киева имелось больше генерирующих мощностей.В статье также подчеркивается, что Украина столкнулась с экстремально низкими температурами — в ночные часы столбики термометров опускаются ниже минус 20 градусов.На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам и верить в себя "как лев".Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре из-за сбоев в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что существенно сократило объемы производства электроэнергии. При этом уровень потребления остался прежним.Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260129/orban-867021071.html
https://1prime.ru/20260129/evropa-867027227.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, киев, кристалина георгиева
УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Кристалина Георгиева
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
MP: положение энергетики на Украине ухудшается ежедневно
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ.
Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska.
"Сегодня энергетическая система Украины
висит на волоске", — говорится в публикации.
Орбан резко отреагировал на дерзкое требование Зеленского
Отмечается, что 22 января ситуация была названа самой драматичной со времен полного отключения энергосистемы в ноябре 2022 года.
При этом автор материала указывает, что тогда положение было менее сложным, поскольку у Киева
имелось больше генерирующих мощностей.
В статье также подчеркивается, что Украина столкнулась с экстремально низкими температурами — в ночные часы столбики термометров опускаются ниже минус 20 градусов.
На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
посоветовала украинцам рычать по утрам и верить в себя "как лев".
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре из-за сбоев в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что существенно сократило объемы производства электроэнергии. При этом уровень потребления остался прежним.
Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".
На Западе предупредили Европу о последствиях шага против России Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>