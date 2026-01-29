https://1prime.ru/20260129/energetika-867027403.html

"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska. | 29.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska."Сегодня энергетическая система Украины висит на волоске", — говорится в публикации.Отмечается, что 22 января ситуация была названа самой драматичной со времен полного отключения энергосистемы в ноябре 2022 года.При этом автор материала указывает, что тогда положение было менее сложным, поскольку у Киева имелось больше генерирующих мощностей.В статье также подчеркивается, что Украина столкнулась с экстремально низкими температурами — в ночные часы столбики термометров опускаются ниже минус 20 градусов.На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам и верить в себя "как лев".Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре из-за сбоев в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что существенно сократило объемы производства электроэнергии. При этом уровень потребления остался прежним.Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

