"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - 29.01.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - 29.01.2026, ПРАЙМ
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska.
29.01.2026
2026-01-29T22:49+0300
украина
запад
киев
кристалина георгиева
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska."Сегодня энергетическая система Украины висит на волоске", — говорится в публикации.Отмечается, что 22 января ситуация была названа самой драматичной со времен полного отключения энергосистемы в ноябре 2022 года.При этом автор материала указывает, что тогда положение было менее сложным, поскольку у Киева имелось больше генерирующих мощностей.В статье также подчеркивается, что Украина столкнулась с экстремально низкими температурами — в ночные часы столбики термометров опускаются ниже минус 20 градусов.На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам и верить в себя "как лев".Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре из-за сбоев в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что существенно сократило объемы производства электроэнергии. При этом уровень потребления остался прежним.Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
запад
киев
украина, запад, киев, кристалина георгиева
УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Кристалина Георгиева
22:49 29.01.2026
 
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

MP: положение энергетики на Украине ухудшается ежедневно

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Состояние энергетической сферы на Украине становится все более тяжелым с каждым днем, пишет Mysl Polska.
"Сегодня энергетическая система Украины висит на волоске", — говорится в публикации.
Отмечается, что 22 января ситуация была названа самой драматичной со времен полного отключения энергосистемы в ноябре 2022 года.
При этом автор материала указывает, что тогда положение было менее сложным, поскольку у Киева имелось больше генерирующих мощностей.
В статье также подчеркивается, что Украина столкнулась с экстремально низкими температурами — в ночные часы столбики термометров опускаются ниже минус 20 градусов.
На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам и верить в себя "как лев".
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре из-за сбоев в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что существенно сократило объемы производства электроэнергии. При этом уровень потребления остался прежним.
Согласно данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Кристалина Георгиева
 
 
