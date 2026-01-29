Разворот: почему растут акции энергетического сектора

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. С начала года акции компаний электроэнергетического сектора выросли почти на 10%, а с начала ноября прошлого года — на 25%, согласно данным отраслевого индекса Мосбиржи (MOEXEU). В частности, акции Интер РАО (IRAO) выросли с начала года более чем на 17%.Динамика акций электроэнергетических компаний в последние несколько месяцев определялась, в основном, дискуссией о том, могут ли контролируемые государством энергокомпании выплачивать дивиденды, или они должны полностью направлять чистую прибыль на реализацию инвестиционной программы.Кульминацией этой дискуссии стал октябрьский законопроект Минэнерго, в котором предлагалось законодательно, путем внесения изменений в закон "Об акционерных обществах", обязать компании электроэнергетики не выплачивать дивиденды, если годовой объем их текущей инвестиционной программы превышает заработанную чистую прибыль. Публикация этого предложения усилила распродажу акций сектора, и уже через несколько дней Минэнерго смягчило свою позицию, заявив, что в изменении законодательства необходимости нет, так как в каждой из компаний, в которых государство является основным акционером, может быть принято "точечное решение" по дивидендам.Инвесторы восприняли это как сигнал, что моратория на дивиденды компаний электроэнергетики не будет, и с начала ноября акции компаний сектора перешли к росту. А 15 января стало известно, что совет директоров "Мосэнерго" повторно рассмотрел вопрос о выплате дивидендов за 2024 год и рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,226 руб. на одну акцию. Так как ранее, в июне 2025 года, акционеры "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") не одобрили выплату указанных дивидендов, повторная рекомендация совета директоров была воспринята рынком как значимое подтверждение того, что дивидендная политика госэнергокомпаний останется стабильной. В результате акции "Мосэнерго" выросли за два дня почти на 12%.Новым позитивным импульсом для компаний сектора, хотя и не таким сильным, стала публикация на прошлой неделе законопроекта Минэнерго об инвестициях в российскую электроэнергетику. В документе предлагается создать компанию "Росэнергопроект" которая стала бы институтом развития в электроэнергетике и, что более важно, создать государственного оператора финансовой поддержки, который будет привлекать финансирование, направляя средства на строительство новых и модернизацию действующих энергомощностей и электросетей. В законопроекте предлагается закрепить инвестиции как приоритетное направление использования чистой прибыли, однако мораторий на дивиденды или иные ограничения не устанавливаются.Автор - Владимир Тарантаев, старший аналитик УК "Первая"
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. С начала года акции компаний электроэнергетического сектора выросли почти на 10%, а с начала ноября прошлого года — на 25%, согласно данным отраслевого индекса Мосбиржи (MOEXEU). В частности, акции Интер РАО (IRAO) выросли с начала года более чем на 17%.
Динамика акций электроэнергетических компаний в последние несколько месяцев определялась, в основном, дискуссией о том, могут ли контролируемые государством энергокомпании выплачивать дивиденды, или они должны полностью направлять чистую прибыль на реализацию инвестиционной программы.
Кульминацией этой дискуссии стал октябрьский законопроект Минэнерго, в котором предлагалось законодательно, путем внесения изменений в закон "Об акционерных обществах", обязать компании электроэнергетики не выплачивать дивиденды, если годовой объем их текущей инвестиционной программы превышает заработанную чистую прибыль. Публикация этого предложения усилила распродажу акций сектора, и уже через несколько дней Минэнерго смягчило свою позицию, заявив, что в изменении законодательства необходимости нет, так как в каждой из компаний, в которых государство является основным акционером, может быть принято "точечное решение" по дивидендам.
Инвесторы восприняли это как сигнал, что моратория на дивиденды компаний электроэнергетики не будет, и с начала ноября акции компаний сектора перешли к росту. А 15 января стало известно, что совет директоров "Мосэнерго" повторно рассмотрел вопрос о выплате дивидендов за 2024 год и рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,226 руб. на одну акцию. Так как ранее, в июне 2025 года, акционеры "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") не одобрили выплату указанных дивидендов, повторная рекомендация совета директоров была воспринята рынком как значимое подтверждение того, что дивидендная политика госэнергокомпаний останется стабильной. В результате акции "Мосэнерго" выросли за два дня почти на 12%.
Новым позитивным импульсом для компаний сектора, хотя и не таким сильным, стала публикация на прошлой неделе законопроекта Минэнерго об инвестициях в российскую электроэнергетику. В документе предлагается создать компанию "Росэнергопроект" которая стала бы институтом развития в электроэнергетике и, что более важно, создать государственного оператора финансовой поддержки, который будет привлекать финансирование, направляя средства на строительство новых и модернизацию действующих энергомощностей и электросетей. В законопроекте предлагается закрепить инвестиции как приоритетное направление использования чистой прибыли, однако мораторий на дивиденды или иные ограничения не устанавливаются.
Автор - Владимир Тарантаев, старший аналитик УК "Первая"
