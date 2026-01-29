https://1prime.ru/20260129/es-866990955.html
ЕС не смог заменить российские удобрения за четыре года
2026-01-29T07:48+0300
россия
рф
москва
марокко
ес
евростат
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз не смог заменить российские удобрения за четыре года: на долю России по-прежнему приходится большая часть импорта, проанализировало РИА Новости данные Евростата.
ЕС вводит ограничительные меры на поставки удобрений из РФ. Так, в июле 2025 года организация ввела в дополнение к действующей пошлине на импорт российских удобрений в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений.
Так, в январе-ноябре 2025 года компании из РФ поставили удобрений на европейский рынок на 1,5 миллиарда евро против 1,49 миллиарда за аналогичный период 2021 года.
В результате доля удобрений из России от всех поставляемых в Евросоюз составила 23% против 28% четырьмя годами ранее. Вместе с тем не изменилась доля российских азотных удобрений в импортной корзине европейцев - на Москву по-прежнему приходится четверть поставок.
По итогам неполного 2025 года РФ осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, как и было в 2021 году. Вторым поставщиком стало Марокко с долей в 15%, а третьим и четвертым - Канада и Алжир с долей по 7%. Пятерку замкнула Норвегия, которая обеспечила 5% от поставок.
россия, рф, москва, марокко, ес, евростат
