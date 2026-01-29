https://1prime.ru/20260129/es-867028308.html

ЕС обсуждает запрет на морские сервисы в рамках санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран ЕС, что полный запрет на морские сервисы и различные ограничения по удобрениям обсуждаются в рамках 20-го пакета санкций ЕС против РФ. "Для этого (пакета санкций – ред.) страны предлагают разные меры, включая то, что вы упомянули - полный запрет на морские сервисы, а также вопросы по энергетике, энергетическим санкциям и различным удобрениям. То есть эти предложения находятся на столе. Работа продолжается. Я не могу сказать, что у нас уже есть соглашение - иначе мы бы уже объявили, что соглашение есть - но сегодня у нас было много обсуждений, и теперь мы продолжаем работу над этим", - сказала она. ЕС вводит ограничительные меры на поставки удобрений из РФ. Так, в июле 2025 года организация ввела в дополнение к действующей пошлине на импорт российских удобрений в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. В результате доля удобрений из России от всех поставляемых в Евросоюз составила 23% против 28% четырьмя годами ранее. Вместе с тем, не изменилась доля российских азотных удобрений в импортной корзине европейцев - на Москву по-прежнему приходится четверть поставок. По итогам неполного 2025 года РФ осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, как и было в 2021 году. Вторым поставщиком стало Марокко с долей в 15%, а третьим и четвертым - Канада и Алжир с долей по 7%. Пятерку замкнула Норвегия, которая обеспечила 5% от поставок. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

