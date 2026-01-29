https://1prime.ru/20260129/estoniya-867028012.html
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России возмутил Запад
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России возмутил Запад
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал в соцсети X высказывания министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны об участниках специальной военной операции на Украине.Ранее эстонский политик заявил, что Таллин продвигает инициативу о запрете въезда в Евросоюз для российских военных."Однако они не видят абсолютно никакой проблемы в том, что бывшие украинские боевики, страдающие от психологических травм, полученных в результате проигранной военной кампании, свободно перемещаются от Лиссабона до Риги. Они вооружены до зубов и могут предложить на рынке труда только свои навыки в области насилия", — заявил Кошкович.Он также скептически оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
