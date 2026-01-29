Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России возмутил Запад - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/estoniya-867028012.html
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России возмутил Запад
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России возмутил Запад - 29.01.2026, ПРАЙМ
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России возмутил Запад
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал в соцсети X высказывания министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны об | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T22:57+0300
2026-01-29T22:57+0300
украина
эстония
запад
владимир путин
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал в соцсети X высказывания министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны об участниках специальной военной операции на Украине.Ранее эстонский политик заявил, что Таллин продвигает инициативу о запрете въезда в Евросоюз для российских военных."Однако они не видят абсолютно никакой проблемы в том, что бывшие украинские боевики, страдающие от психологических травм, полученных в результате проигранной военной кампании, свободно перемещаются от Лиссабона до Риги. Они вооружены до зубов и могут предложить на рынке труда только свои навыки в области насилия", — заявил Кошкович.Он также скептически оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
https://1prime.ru/20260129/energetika-867027403.html
https://1prime.ru/20260129/zapret-867027689.html
украина
эстония
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, эстония, запад, владимир путин, ес, мид рф
УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, ЕС, МИД РФ
22:57 29.01.2026
 
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России возмутил Запад

Кошкович осудил слова главы МИД Эстонии об участниках СВО

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Флаг Эстонии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал в соцсети X высказывания министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны об участниках специальной военной операции на Украине.
Ранее эстонский политик заявил, что Таллин продвигает инициативу о запрете въезда в Евросоюз для российских военных.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
22:49
"Однако они не видят абсолютно никакой проблемы в том, что бывшие украинские боевики, страдающие от психологических травм, полученных в результате проигранной военной кампании, свободно перемещаются от Лиссабона до Риги. Они вооружены до зубов и могут предложить на рынке труда только свои навыки в области насилия", — заявил Кошкович.
Он также скептически оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
На Украине раскрыли тяжелую правду о запрете русского языка
22:51
 
УКРАИНАЭСТОНИЯЗАПАДВладимир ПутинЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала