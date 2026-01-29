Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предупредили Европу о последствиях шага против России - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/evropa-867027227.html
На Западе предупредили Европу о последствиях шага против России
На Западе предупредили Европу о последствиях шага против России - 29.01.2026, ПРАЙМ
На Западе предупредили Европу о последствиях шага против России
Европейский союз лишен общего инструмента для выработки ключевых политических решений, пишет The American Conservative. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T22:46+0300
2026-01-29T22:46+0300
украина
европа
сша
дональд трамп
ес
the american conservative
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Европейский союз лишен общего инструмента для выработки ключевых политических решений, пишет The American Conservative."Фиаско в декабре 2025 года, связанное с попыткой ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования военных действий Украины, должно усилить опасения по поводу непоследовательности политики", — отмечается в публикации.Как указывает автор материала, неспособность лидеров блока договориться по этому вопросу вынудила их в срочном порядке согласовать кредит на сумму 105 миллиардов."Даже этот шаг едва спас репутацию скомпрометированного блока", — говорится в статье.Еще одним проявлением уязвимости Европы названы недавние разногласия с США из-за подхода Вашингтона к ситуации вокруг Гренландии. Подчеркивается, что европейские столицы оказались застигнуты врасплох после того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно возможного применения силы для аннексии острова и введения тарифов против стран, которые этому препятствуют.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
https://1prime.ru/20260129/zelenskiy-867020782.html
https://1prime.ru/20260129/peregovory-866990477.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, сша, дональд трамп, ес, the american conservative, евросовет
УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, ЕС, The American Conservative, Евросовет
22:46 29.01.2026
 
На Западе предупредили Европу о последствиях шага против России

TAC: у ЕС нет единого механизма для принятия стратегических решений

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Европейский союз лишен общего инструмента для выработки ключевых политических решений, пишет The American Conservative.
"Фиаско в декабре 2025 года, связанное с попыткой ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования военных действий Украины, должно усилить опасения по поводу непоследовательности политики", — отмечается в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
На Западе высказались о побеге Зеленского с Украины
17:55
Как указывает автор материала, неспособность лидеров блока договориться по этому вопросу вынудила их в срочном порядке согласовать кредит на сумму 105 миллиардов.
"Даже этот шаг едва спас репутацию скомпрометированного блока", — говорится в статье.
Еще одним проявлением уязвимости Европы названы недавние разногласия с США из-за подхода Вашингтона к ситуации вокруг Гренландии. Подчеркивается, что европейские столицы оказались застигнуты врасплох после того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно возможного применения силы для аннексии острова и введения тарифов против стран, которые этому препятствуют.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
На Украине отправили Зеленского в Москву на встречу с Путиным
07:22
 
УКРАИНАЕВРОПАСШАДональд ТрампЕСThe American ConservativeЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала