На Западе предупредили Европу о последствиях шага против России
TAC: у ЕС нет единого механизма для принятия стратегических решений
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Европейский союз лишен общего инструмента для выработки ключевых политических решений, пишет The American Conservative.
Как указывает автор материала, неспособность лидеров блока договориться по этому вопросу вынудила их в срочном порядке согласовать кредит на сумму 105 миллиардов.
"Даже этот шаг едва спас репутацию скомпрометированного блока", — говорится в статье.
Еще одним проявлением уязвимости Европы названы недавние разногласия с США из-за подхода Вашингтона к ситуации вокруг Гренландии. Подчеркивается, что европейские столицы оказались застигнуты врасплох после того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно возможного применения силы для аннексии острова и введения тарифов против стран, которые этому препятствуют.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.