ФАС выявила картельный сговор продавцов профлистов для строительства
ФАС выявила картельный сговор продавцов профлистов для строительства
2026-01-29T09:52+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства, они подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении ведомства. "ФАС выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства. Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения", - заявили в ФАС. Как уточняется в сообщении, участники сговора координировали свою деятельность в мессенджере: договаривались с целью установления и поддержания цен, а также раздела товарного рынка. ФАС России установила схожий диапазон средних цен продажи профлистов, а также общую динамику изменения цен на эти товары. В отношении двух участников сговора служба возбудила антимонопольное дело. Если вина будет установлена, продавцам грозят административные санкции.
