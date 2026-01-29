ФАС выявила картельный сговор продавцов профлистов для строительства

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства, они подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении ведомства. "ФАС выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства. Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения", - заявили в ФАС. Как уточняется в сообщении, участники сговора координировали свою деятельность в мессенджере: договаривались с целью установления и поддержания цен, а также раздела товарного рынка. ФАС России установила схожий диапазон средних цен продажи профлистов, а также общую динамику изменения цен на эти товары. В отношении двух участников сговора служба возбудила антимонопольное дело. Если вина будет установлена, продавцам грозят административные санкции.
09:52 29.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства, они подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства. Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения", - заявили в ФАС.
Как уточняется в сообщении, участники сговора координировали свою деятельность в мессенджере: договаривались с целью установления и поддержания цен, а также раздела товарного рынка.
ФАС России установила схожий диапазон средних цен продажи профлистов, а также общую динамику изменения цен на эти товары. В отношении двух участников сговора служба возбудила антимонопольное дело. Если вина будет установлена, продавцам грозят административные санкции.
ФАС выявила медицинский картель на торгах для Воронежской области
16 января, 10:29
16 января, 10:29
 
