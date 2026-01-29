https://1prime.ru/20260129/fas-866995023.html

ФАС выявила картельный сговор продавцов профлистов для строительства

ФАС выявила картельный сговор продавцов профлистов для строительства - 29.01.2026, ПРАЙМ

ФАС выявила картельный сговор продавцов профлистов для строительства

29.01.2026

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства, они подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении ведомства. "ФАС выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства. Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения", - заявили в ФАС. Как уточняется в сообщении, участники сговора координировали свою деятельность в мессенджере: договаривались с целью установления и поддержания цен, а также раздела товарного рынка. ФАС России установила схожий диапазон средних цен продажи профлистов, а также общую динамику изменения цен на эти товары. В отношении двух участников сговора служба возбудила антимонопольное дело. Если вина будет установлена, продавцам грозят административные санкции.

