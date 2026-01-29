https://1prime.ru/20260129/fas-867014486.html
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи
2026-01-29T16:00+0300
россия
максим шаскольский
фас рф
бизнес
связь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Мы все изменения тарифов рассмотрим на предмет экономической обоснованности. Материалы изучаем", - сказал Шаскольский. Он отметил, что на формирование тарифов могут влиять определенные факторы. Однако в случае, когда обоснованности нет, служба принимает меры. "Все будет изучено, будет выражена позиция. Если будут нарушения, будем принимать меры реагирования", - добавил Шаскольский.
