ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи

ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи - 29.01.2026, ПРАЙМ

ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T16:00+0300

2026-01-29T16:00+0300

2026-01-29T16:00+0300

россия

максим шаскольский

фас рф

бизнес

связь

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Мы все изменения тарифов рассмотрим на предмет экономической обоснованности. Материалы изучаем", - сказал Шаскольский. Он отметил, что на формирование тарифов могут влиять определенные факторы. Однако в случае, когда обоснованности нет, служба принимает меры. "Все будет изучено, будет выражена позиция. Если будут нарушения, будем принимать меры реагирования", - добавил Шаскольский.

2026

Новости

россия, максим шаскольский, фас рф, бизнес, связь