Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/fas-867014486.html
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи - 29.01.2026, ПРАЙМ
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T16:00+0300
2026-01-29T16:00+0300
россия
максим шаскольский
фас рф
бизнес
связь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Мы все изменения тарифов рассмотрим на предмет экономической обоснованности. Материалы изучаем", - сказал Шаскольский. Он отметил, что на формирование тарифов могут влиять определенные факторы. Однако в случае, когда обоснованности нет, служба принимает меры. "Все будет изучено, будет выражена позиция. Если будут нарушения, будем принимать меры реагирования", - добавил Шаскольский.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим шаскольский, фас рф, бизнес, связь
РОССИЯ, Максим Шаскольский, ФАС РФ, Бизнес, связь
16:00 29.01.2026
 
ФАС рассмотрит обоснованность изменения тарифов операторов связи

ФАС рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит изменения тарифов операторов связи на предмет экономической обоснованности, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Мы все изменения тарифов рассмотрим на предмет экономической обоснованности. Материалы изучаем", - сказал Шаскольский.
Он отметил, что на формирование тарифов могут влиять определенные факторы. Однако в случае, когда обоснованности нет, служба принимает меры.
"Все будет изучено, будет выражена позиция. Если будут нарушения, будем принимать меры реагирования", - добавил Шаскольский.
 
РОССИЯМаксим ШаскольскийФАС РФБизнессвязь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала