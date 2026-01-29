https://1prime.ru/20260129/fas-867015301.html
ФАС России не получала ходатайств о покупке ФГК
ФАС России не получала ходатайств о покупке ФГК - 29.01.2026, ПРАЙМ
ФАС России не получала ходатайств о покупке ФГК
29.01.2026
2026-01-29
2026-01-29T16:23+0300
2026-01-29T16:23+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ФАС России не получала ходатайств о покупке пакета акций "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Максим Шаскольский. Газета "Коммерсант" писала, что РЖД могут продать 49% акций ФГК из своих 100% на открытом аукционе, экспертная оценка этого пакета составляет 44 миллиарда рублей. Совет директоров РЖД пока не принимал никаких конкретных решений о продаже 49% ФГК, если это будет необходимо, такие решения будут приняты, сообщал РИА Новости в середине января министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Ходатайств не было", - ответил глава ФАС на вопрос, были ли какие-то ходатайства, в связи с этим. "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава и специализированных контейнеров под перевозки грузов, оказание транспортно-экспедиционных услуг и комплексное транспортное обслуживание клиентов. Общий парк ФГК составляет 134,3 тысячи грузовых вагонов.
ФАС России не получала ходатайств о покупке ФГК
Шаскольский: ФАС не получала ходатайств о покупке пакета акций ФГК
