Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику
Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику
2026-01-29T16:40+0300
бизнес
россия
рф
максим шаскольский
антон алиханов
минпромторг
минсельхоз
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Цена сельхозтехники у российских производителей экономически обоснована, у них нет высокой маржинальности, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Там если и какое-то изменение цены происходит, то оно экономически обосновано. Мы изучали эту ситуацию - там нет высокой маржинальности у производителей, там экономически обоснованная цена", - сказал он. Шаскольский отметил, что была проведена работа по переводу производства на российские комплектующие и это потребовало определенных ресурсов. Помимо этого, глава ведомства сообщил, что никаких жалоб на цены нет, но ситуация все равно находится на контроле. В ноябре прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что Минпромторгу и Минсельхозу РФ удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии 2025 года по отдельным сегментам превышало 50%.
бизнес, россия, рф, максим шаскольский, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Максим Шаскольский, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз
Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику

Глава ФАС Шаскольский заявил, что цена сельхозтехники в России экономически обоснована

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы
Посевные работы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Посевные работы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Цена сельхозтехники у российских производителей экономически обоснована, у них нет высокой маржинальности, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Там если и какое-то изменение цены происходит, то оно экономически обосновано. Мы изучали эту ситуацию - там нет высокой маржинальности у производителей, там экономически обоснованная цена", - сказал он.
Шаскольский отметил, что была проведена работа по переводу производства на российские комплектующие и это потребовало определенных ресурсов.
Помимо этого, глава ведомства сообщил, что никаких жалоб на цены нет, но ситуация все равно находится на контроле.
В ноябре прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что Минпромторгу и Минсельхозу РФ удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии 2025 года по отдельным сегментам превышало 50%.
 
