https://1prime.ru/20260129/fas-867016126.html
Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику
Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику - 29.01.2026, ПРАЙМ
Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику
Цена сельхозтехники у российских производителей экономически обоснована, у них нет высокой маржинальности, рассказал журналистам глава Федеральной... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T16:40+0300
2026-01-29T16:40+0300
2026-01-29T16:40+0300
бизнес
россия
рф
максим шаскольский
антон алиханов
минпромторг
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/37/833903779_0:25:3553:2023_1920x0_80_0_0_647640c428d3ac8af9eac75c4d804326.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Цена сельхозтехники у российских производителей экономически обоснована, у них нет высокой маржинальности, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Там если и какое-то изменение цены происходит, то оно экономически обосновано. Мы изучали эту ситуацию - там нет высокой маржинальности у производителей, там экономически обоснованная цена", - сказал он. Шаскольский отметил, что была проведена работа по переводу производства на российские комплектующие и это потребовало определенных ресурсов. Помимо этого, глава ведомства сообщил, что никаких жалоб на цены нет, но ситуация все равно находится на контроле. В ноябре прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что Минпромторгу и Минсельхозу РФ удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии 2025 года по отдельным сегментам превышало 50%.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/37/833903779_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_0b9c3427adac1c78b78c82abd39594b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, максим шаскольский, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Максим Шаскольский, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз
Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику
Глава ФАС Шаскольский заявил, что цена сельхозтехники в России экономически обоснована
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Цена сельхозтехники у российских производителей экономически обоснована, у них нет высокой маржинальности, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Там если и какое-то изменение цены происходит, то оно экономически обосновано. Мы изучали эту ситуацию - там нет высокой маржинальности у производителей, там экономически обоснованная цена", - сказал он.
Шаскольский
отметил, что была проведена работа по переводу производства на российские комплектующие и это потребовало определенных ресурсов.
Помимо этого, глава ведомства сообщил, что никаких жалоб на цены нет, но ситуация все равно находится на контроле.
В ноябре прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов
сообщал, что Минпромторгу
и Минсельхозу РФ
удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии 2025 года по отдельным сегментам превышало 50%.