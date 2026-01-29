https://1prime.ru/20260129/fas-867016126.html

Глава ФАС прокомментировал ценообразование на сельхозтехнику

2026-01-29T16:40+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Цена сельхозтехники у российских производителей экономически обоснована, у них нет высокой маржинальности, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Там если и какое-то изменение цены происходит, то оно экономически обосновано. Мы изучали эту ситуацию - там нет высокой маржинальности у производителей, там экономически обоснованная цена", - сказал он. Шаскольский отметил, что была проведена работа по переводу производства на российские комплектующие и это потребовало определенных ресурсов. Помимо этого, глава ведомства сообщил, что никаких жалоб на цены нет, но ситуация все равно находится на контроле. В ноябре прошлого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что Минпромторгу и Минсельхозу РФ удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии 2025 года по отдельным сегментам превышало 50%.

