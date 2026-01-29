https://1prime.ru/20260129/fas-867017561.html

Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ФАС России учитывает фактор сезонности при анализе цен на овощи защищённого грунта и ожидает их снижения, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Ситуация нормальная с учетом сезонных особенностей, которые сейчас имеются. Далее ситуация приведет к тому, что будет снижение цен", - сказал он. Шаскольский отметил, что в зимний период расходы на производство всегда растут. "Расходы по электроэнергии, по отоплению всегда требуются больше в этот сезон", - добавил он. По его словам, конкуренция на рынке тепличных овощей большая, на нем достаточно много участников. Ранее ФАС России запросила крупнейших производителей овощей защищённого грунта, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и принять меры антимонопольного реагирования при необходимости.

