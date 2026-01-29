https://1prime.ru/20260129/fas-867017561.html
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи - 29.01.2026, ПРАЙМ
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи
ФАС России учитывает фактор сезонности при анализе цен на овощи защищённого грунта и ожидает их снижения, рассказал журналистам глава ведомства Максим... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T17:08+0300
2026-01-29T17:08+0300
2026-01-29T17:08+0300
бизнес
россия
максим шаскольский
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867017393_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_e63fef542e2b3b5e701237c41a192357.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ФАС России учитывает фактор сезонности при анализе цен на овощи защищённого грунта и ожидает их снижения, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Ситуация нормальная с учетом сезонных особенностей, которые сейчас имеются. Далее ситуация приведет к тому, что будет снижение цен", - сказал он. Шаскольский отметил, что в зимний период расходы на производство всегда растут. "Расходы по электроэнергии, по отоплению всегда требуются больше в этот сезон", - добавил он. По его словам, конкуренция на рынке тепличных овощей большая, на нем достаточно много участников. Ранее ФАС России запросила крупнейших производителей овощей защищённого грунта, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и принять меры антимонопольного реагирования при необходимости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867017393_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_101a0bb055d763f91c50236475f61ac7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, максим шаскольский
Бизнес, РОССИЯ, Максим Шаскольский
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи
ФАС ожидает снижения цен на тепличные овощи из-за фактора сезонности
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ФАС России учитывает фактор сезонности при анализе цен на овощи защищённого грунта и ожидает их снижения, рассказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Ситуация нормальная с учетом сезонных особенностей, которые сейчас имеются. Далее ситуация приведет к тому, что будет снижение цен", - сказал он.
Шаскольский
отметил, что в зимний период расходы на производство всегда растут. "Расходы по электроэнергии, по отоплению всегда требуются больше в этот сезон", - добавил он.
По его словам, конкуренция на рынке тепличных овощей большая, на нем достаточно много участников.
Ранее ФАС России запросила крупнейших производителей овощей защищённого грунта, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и принять меры антимонопольного реагирования при необходимости.