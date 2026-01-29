https://1prime.ru/20260129/finama-866988881.html

В "Финаме" рассказали о поставках газа из России в ЕС в 2026 году

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в этом году закупит до 30 миллиардов газовых кубометров российского газа, в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок "голубого топлива" европейцам, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам". "В целом экспорт российского газа в ЕС в 2026 году, по нашим прогнозам, может составить около 30 миллиардов кубометров. Доля РФ в импорте газа в ЕС в 2026 году составит чуть менее 10%", - прогнозирует аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Более половины названного объема будет составлять трубопроводный газ - примерно 17-17,5 миллиарда кубометров, отметил аналитик. Согласно прогнозу, крупнейшими прочими поставщиками газа в ЕС останутся Норвегия, США, Алжир, Азербайджан. "Напомним, что российский СПГ сейчас импортируют страны западной Европы: Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия, - которые всегда поддерживали санкции против РФ, в связи с чем переносов сроков отказа от российского сжиженного газа мы не ждём", - подчеркнул аналитик. Евросоюз с 2022 года начал постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, в 2021 году Россия обеспечивала Евросоюз почти половиной всего импортируемого газа, а уже по итогам минувшего года доля сократилась до 12%.

