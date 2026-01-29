Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-29T05:47+0300
2026-01-29T05:47+0300
газ
энергетика
экономика
рф
норвегия
сша
сергей кауфман
ес
финам
фг "финам"
газ, рф, норвегия, сша, сергей кауфман, ес, финам, фг "финам"
Газ, Энергетика, Экономика, РФ, НОРВЕГИЯ, США, Сергей Кауфман, ЕС, Финам, ФГ "ФИНАМ"
05:47 29.01.2026
 
В "Финаме" рассказали о поставках газа из России в ЕС в 2026 году

"Финам": Евросоюз в 2026 году закупит до 30 миллиардов кубометров российского газа

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в этом году закупит до 30 миллиардов газовых кубометров российского газа, в результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок "голубого топлива" европейцам, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".
"В целом экспорт российского газа в ЕС в 2026 году, по нашим прогнозам, может составить около 30 миллиардов кубометров. Доля РФ в импорте газа в ЕС в 2026 году составит чуть менее 10%", - прогнозирует аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Более половины названного объема будет составлять трубопроводный газ - примерно 17-17,5 миллиарда кубометров, отметил аналитик.
Согласно прогнозу, крупнейшими прочими поставщиками газа в ЕС останутся Норвегия, США, Алжир, Азербайджан.
"Напомним, что российский СПГ сейчас импортируют страны западной Европы: Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия, - которые всегда поддерживали санкции против РФ, в связи с чем переносов сроков отказа от российского сжиженного газа мы не ждём", - подчеркнул аналитик.
Евросоюз с 2022 года начал постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, в 2021 году Россия обеспечивала Евросоюз почти половиной всего импортируемого газа, а уже по итогам минувшего года доля сократилась до 12%.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазРФНОРВЕГИЯСШАСергей КауфманЕСФинамФГ "ФИНАМ"
 
 
