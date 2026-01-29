https://1prime.ru/20260129/fitso-867020911.html
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике из-за российского газа
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике из-за российского газа - 29.01.2026, ПРАЙМ
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике из-за российского газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T18:23+0300
2026-01-29T18:23+0300
2026-01-29T18:23+0300
газ
сша
рф
словакия
роберт фицо
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 29 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в Европейский союз. "Комиссар Европейской комиссии по энергетике насмехается над нами. За то, что он сказал о зависимости Европейского союза при импорте сжиженного газа из США, он должен быть немедленно уволен со своей должности", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг. В опубликованном там же видео словацкий премьер пояснил, что Йоргенсен опасается зависимости Евросоюза от сжиженного газа из США. "Господин комиссар, вас не было на работе? Вас не было в Европейской комиссии, когда комиссия выдвинула безумное идеологическое предложение, которое в конце концов было одобрено, что с 2027 года будет остановлен импорт любого газа из России и что все будет замещено сжиженным газом из США? Господин комиссар, вы насмехаетесь над нами?", - пишет Фицо. Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Европа сама себе отказывает в диверсификации, запрещая поставки российского газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
сша
рф
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, рф, словакия, роберт фицо, дмитрий песков, ес
Газ, США, РФ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, ЕС
Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике из-за российского газа
Фицо раскритиковал еврокомиссара Йоргенсена из-за запрета на импорт газа из РФ
БРАТИСЛАВА, 29 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в Европейский союз.
"Комиссар Европейской комиссии по энергетике насмехается над нами. За то, что он сказал о зависимости Европейского союза при импорте сжиженного газа из США
, он должен быть немедленно уволен со своей должности", - написал Фицо
на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
В опубликованном там же видео словацкий премьер пояснил, что Йоргенсен опасается зависимости Евросоюза
от сжиженного газа из США.
"Господин комиссар, вас не было на работе? Вас не было в Европейской комиссии, когда комиссия выдвинула безумное идеологическое предложение, которое в конце концов было одобрено, что с 2027 года будет остановлен импорт любого газа из России и что все будет замещено сжиженным газом из США? Господин комиссар, вы насмехаетесь над нами?", - пишет Фицо.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ
в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия
подаст иск против этого запрета в европейский суд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что Европа
сама себе отказывает в диверсификации, запрещая поставки российского газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.