Фицо раскритиковал еврокомиссара по энергетике из-за российского газа

2026-01-29T18:23+0300

газ

сша

рф

словакия

роберт фицо

дмитрий песков

ес

БРАТИСЛАВА, 29 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обрушился с критикой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в Европейский союз. "Комиссар Европейской комиссии по энергетике насмехается над нами. За то, что он сказал о зависимости Европейского союза при импорте сжиженного газа из США, он должен быть немедленно уволен со своей должности", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг. В опубликованном там же видео словацкий премьер пояснил, что Йоргенсен опасается зависимости Евросоюза от сжиженного газа из США. "Господин комиссар, вас не было на работе? Вас не было в Европейской комиссии, когда комиссия выдвинула безумное идеологическое предложение, которое в конце концов было одобрено, что с 2027 года будет остановлен импорт любого газа из России и что все будет замещено сжиженным газом из США? Господин комиссар, вы насмехаетесь над нами?", - пишет Фицо. Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Европа сама себе отказывает в диверсификации, запрещая поставки российского газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

сша

рф

словакия

2026

