Цены на газ в Европе превысили 483 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 483 долларов за тысячу кубов

2026-01-29T10:30+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут на 0,5% к расчетной цене среды - чуть более чем до 483 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 484 доллара (+0,6%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляла 483,4 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 481,1 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

