СМИ: Европа встревожена зависимостью от американского СПГ - 29.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Европа встревожена зависимостью от американского СПГ
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В Европейском союзе усиливается обеспокоенность из-за зависимости от сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена."Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растет обеспокоенность", — приводит издание его слова.В материале подчеркивается, что недавние события в отношениях с Белым домом стали для ЕС "тревожным сигналом", поскольку уже около половины поставок газа блок получает из Вашингтона.Йоргенсен сообщил, что союз рассматривает возможность увеличения импорта из других регионов, включая Канаду, Катар и страны Северной Африки.Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что запрет поставок СПГ и трубопроводного газа из России в 2027 году, утвержденный Советом ЕС, — это отказ от свободы.Кремль не раз заявлял, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
22:54 29.01.2026
 
СМИ: Европа встревожена зависимостью от американского СПГ

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В Европейском союзе усиливается обеспокоенность из-за зависимости от сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
"Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растет обеспокоенность", — приводит издание его слова.
В материале подчеркивается, что недавние события в отношениях с Белым домом стали для ЕС "тревожным сигналом", поскольку уже около половины поставок газа блок получает из Вашингтона.
Йоргенсен сообщил, что союз рассматривает возможность увеличения импорта из других регионов, включая Канаду, Катар и страны Северной Африки.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что запрет поставок СПГ и трубопроводного газа из России в 2027 году, утвержденный Советом ЕС, — это отказ от свободы.
Кремль не раз заявлял, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
