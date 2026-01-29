https://1prime.ru/20260129/gaz-867027834.html

СМИ: Европа встревожена зависимостью от американского СПГ

СМИ: Европа встревожена зависимостью от американского СПГ - 29.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: Европа встревожена зависимостью от американского СПГ

В Европейском союзе усиливается обеспокоенность из-за зависимости от сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T22:54+0300

2026-01-29T22:54+0300

2026-01-29T22:54+0300

запад

сша

европа

владимир путин

мид рф

bloomberg

ес

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В Европейском союзе усиливается обеспокоенность из-за зависимости от сжиженного природного газа из США, пишет Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена."Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растет обеспокоенность", — приводит издание его слова.В материале подчеркивается, что недавние события в отношениях с Белым домом стали для ЕС "тревожным сигналом", поскольку уже около половины поставок газа блок получает из Вашингтона.Йоргенсен сообщил, что союз рассматривает возможность увеличения импорта из других регионов, включая Канаду, Катар и страны Северной Африки.Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что запрет поставок СПГ и трубопроводного газа из России в 2027 году, утвержденный Советом ЕС, — это отказ от свободы.Кремль не раз заявлял, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20260129/fitso-867020911.html

https://1prime.ru/20260128/gaz-866983059.html

запад

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, сша, европа, владимир путин, мид рф, bloomberg, ес, мария захарова