"Газпром" предупредил о последствиях роста цен на газ в США - 29.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260129/gazprom-867019714.html
"Газпром" предупредил о последствиях роста цен на газ в США
"Газпром" предупредил о последствиях роста цен на газ в США - 29.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" предупредил о последствиях роста цен на газ в США
Рост цен на газ в США усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого Штаты становятся не только основным поставщиком, но и конкурентом за... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T17:36+0300
2026-01-29T17:36+0300
газ
сша
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рост цен на газ в США усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого Штаты становятся не только основным поставщиком, но и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса, обратил внимание "Газпром". Цены на газ в США продолжают расти, 28 января цена на Henry Hub "на месяц вперед" достигла 263,3 доллара за тысячу кубометров (рост на 7% за день), говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". "Некоторые компании на фоне рекордных цен импортировали СПГ в США. Это усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого США становятся не только основным поставщиком, но также и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса", – предупредили в компании. "Газпром" в среду отмечал, что цены на газ в США на Henry Hub "на месяц вперед" с 16 по 27 января выросли более чем в два раза и достигли 245 долларов за тысячу кубометров – максимума с декабря 2022 года.
газ, сша, газпром
Газ, США, Газпром
17:36 29.01.2026
 
"Газпром" предупредил о последствиях роста цен на газ в США

"Газпром": рост цен на газ в США усугубляет ситуацию на европейском газовом рынке

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рост цен на газ в США усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого Штаты становятся не только основным поставщиком, но и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса, обратил внимание "Газпром".
Цены на газ в США продолжают расти, 28 января цена на Henry Hub "на месяц вперед" достигла 263,3 доллара за тысячу кубометров (рост на 7% за день), говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
"Некоторые компании на фоне рекордных цен импортировали СПГ в США. Это усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого США становятся не только основным поставщиком, но также и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса", – предупредили в компании.
"Газпром" в среду отмечал, что цены на газ в США на Henry Hub "на месяц вперед" с 16 по 27 января выросли более чем в два раза и достигли 245 долларов за тысячу кубометров – максимума с декабря 2022 года.
 
ГазСШАГазпром
 
 
