"Газпром" предупредил о последствиях роста цен на газ в США

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рост цен на газ в США усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого Штаты становятся не только основным поставщиком, но и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса, обратил внимание "Газпром". Цены на газ в США продолжают расти, 28 января цена на Henry Hub "на месяц вперед" достигла 263,3 доллара за тысячу кубометров (рост на 7% за день), говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". "Некоторые компании на фоне рекордных цен импортировали СПГ в США. Это усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого США становятся не только основным поставщиком, но также и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса", – предупредили в компании. "Газпром" в среду отмечал, что цены на газ в США на Henry Hub "на месяц вперед" с 16 по 27 января выросли более чем в два раза и достигли 245 долларов за тысячу кубометров – максимума с декабря 2022 года.

