"Это невозможно": Мерц жестко отказал Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг вероятность того, что Украина сможет быстро стать частью Европейского Союза. Его слова передает немецкая газета Die Zeit. | 29.01.2026

МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг вероятность того, что Украина сможет быстро стать частью Европейского Союза. Его слова передает немецкая газета Die Zeit."Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Ред.) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно", — сказал он после консультации с лидерами СДПГ и Христианско-социального союза (ХСС).Канцлер отметил, что для всех стран, стремящихся стать членами ЕС, обязательным условием является соблюдение так называемых Копенгагенских критериев, и этот процесс обычно предполагает несколько лет работы. "Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", — подытожил он.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее выражал скептицизм по поводу способности Украины выполнить условия для членства в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что хотя в Брюсселе рассчитывают на присоединение Украины к Евросоюзу до 2030 года, окончательное решение остается за Венгрией. Орбан считает, что вступление Украины может привести к экономическим трудностям для Венгрии.Он также заявил, что ЕС стремится не помочь Украине, а установить контроль над ней, включая давление на Киев с целью продолжения конфликта. Поддерживая членство в ЕС, Венгрия выступает против ускоренного присоединения Украины без её согласия, подчеркнул Орбан. Ранее Владимир Зеленский выразил требование, чтобы ЕС принял Украину в свои ряды в 2027 году. Президент Украины заявил, что ожидает увидеть "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".

