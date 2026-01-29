Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05:34 29.01.2026
 
"Это невозможно": Мерц жестко отказал Украине

Канцлер ФРГ Мерц отверг быстрое вступление Украины в ЕС

МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг вероятность того, что Украина сможет быстро стать частью Европейского Союза. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.
"Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Ред.) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно", — сказал он после консультации с лидерами СДПГ и Христианско-социального союза (ХСС).
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Рубио рассказал, что ЕС требует от США по гарантиям для Украины
Вчера, 22:10
Канцлер отметил, что для всех стран, стремящихся стать членами ЕС, обязательным условием является соблюдение так называемых Копенгагенских критериев, и этот процесс обычно предполагает несколько лет работы.
"Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", — подытожил он.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России
27 января, 14:19
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее выражал скептицизм по поводу способности Украины выполнить условия для членства в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что хотя в Брюсселе рассчитывают на присоединение Украины к Евросоюзу до 2030 года, окончательное решение остается за Венгрией. Орбан считает, что вступление Украины может привести к экономическим трудностям для Венгрии.
Он также заявил, что ЕС стремится не помочь Украине, а установить контроль над ней, включая давление на Киев с целью продолжения конфликта. Поддерживая членство в ЕС, Венгрия выступает против ускоренного присоединения Украины без её согласия, подчеркнул Орбан. Ранее Владимир Зеленский выразил требование, чтобы ЕС принял Украину в свои ряды в 2027 году. Президент Украины заявил, что ожидает увидеть "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Медведев высказался о критике Зеленского ЕС
24 января, 21:39
 
