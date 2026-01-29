Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/germaniya-866988974.html
В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву
В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву - 29.01.2026, ПРАЙМ
В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву
Журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, находящийся в Киеве, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Москву может способствовать мирному... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T05:48+0300
2026-01-29T05:48+0300
россия
мировая экономика
москва
донбасс
украина
владимир зеленский
юрий ушаков
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, находящийся в Киеве, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Москву может способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. "Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, &lt;…&gt;, он (Зеленский. — Прим. ред.) должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора", — пояснил он.Репортер подчеркнул, что вероятность того, что Зеленский захочет поехать в Россию, невелика, особенно из-за нерешенных территориальных вопросов на переговорах в Абу-Даби. "И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся", — предположил Шварцкопф.Накануне помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о заявлении главы государства Владимира Путина, что Россия гарантирует безопасность Владимира Зеленского в случае его готовности прийти на переговоры. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, глава киевского режима готов к личной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и управления Запорожской атомной электростанцией. В минувшее воскресенье Зеленский вновь отказался выводить ВСУ с территории Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января подчеркнул требование о выводе украинских вооруженных сил из Донбасса как ключевое условие со стороны Москвы. Юрий Ушаков ранее сказал, что отвод украинских войск из Донбасса является важной частью всего комплекса мер по мирному урегулированию.
https://1prime.ru/20260128/donbass-866981280.html
https://1prime.ru/20260128/ukraina-866963031.html
https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866953842.html
москва
донбасс
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, москва, донбасс, украина, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин, всу
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ДОНБАСС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ВСУ
05:48 29.01.2026
 
В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву

Welt: Зеленский может приехать в Москву ради переговоров по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, находящийся в Киеве, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Москву может способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.
"Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, <…>, он (Зеленский. — Прим. ред.) должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора", — пояснил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
"Пока не отобрали". Японцы дали Зеленскому совет насчет Донбасса
Вчера, 22:17
Репортер подчеркнул, что вероятность того, что Зеленский захочет поехать в Россию, невелика, особенно из-за нерешенных территориальных вопросов на переговорах в Абу-Даби.
"И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся", — предположил Шварцкопф.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о заявлении главы государства Владимира Путина, что Россия гарантирует безопасность Владимира Зеленского в случае его готовности прийти на переговоры.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
"Злится все больше": в Британии раскрыли перемены в состоянии Зеленского
Вчера, 07:05
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, глава киевского режима готов к личной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и управления Запорожской атомной электростанцией. В минувшее воскресенье Зеленский вновь отказался выводить ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января подчеркнул требование о выводе украинских вооруженных сил из Донбасса как ключевое условие со стороны Москвы. Юрий Ушаков ранее сказал, что отвод украинских войск из Донбасса является важной частью всего комплекса мер по мирному урегулированию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
27 января, 22:34
 
РОССИЯМировая экономикаМОСКВАДОНБАССУКРАИНАВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала