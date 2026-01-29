В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву
Welt: Зеленский может приехать в Москву ради переговоров по Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, находящийся в Киеве, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Москву может способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.
"Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, <…>, он (Зеленский. — Прим. ред.) должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора", — пояснил он.
Репортер подчеркнул, что вероятность того, что Зеленский захочет поехать в Россию, невелика, особенно из-за нерешенных территориальных вопросов на переговорах в Абу-Даби.
"И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся", — предположил Шварцкопф.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о заявлении главы государства Владимира Путина, что Россия гарантирует безопасность Владимира Зеленского в случае его готовности прийти на переговоры.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, глава киевского режима готов к личной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и управления Запорожской атомной электростанцией. В минувшее воскресенье Зеленский вновь отказался выводить ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января подчеркнул требование о выводе украинских вооруженных сил из Донбасса как ключевое условие со стороны Москвы. Юрий Ушаков ранее сказал, что отвод украинских войск из Донбасса является важной частью всего комплекса мер по мирному урегулированию.