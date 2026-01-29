https://1prime.ru/20260129/gosduma-866986421.html

В Госдуме предложили ввести налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами

В Госдуме предложили ввести налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами - 29.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами

29.01.2026

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил дать право индивидуальным предпринимателям, имеющим ребенка-инвалида, уменьшать налог по упрощенной системе

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил дать право индивидуальным предпринимателям, имеющим ребенка-инвалида, уменьшать налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) на расходы, связанные с медицинскими и физкультурно-оздоровительными услугами. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости. "В целях введения в налоговом законодательстве единого подхода к поддержке семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, предлагается внести изменения в главу 26.2 НК РФ в части предоставления права на уменьшение суммы исчисленного налога (авансового платежа) по УСН (как "Доходы", так и "Доходы минус расходы") на сумму фактически произведенных расходов на медицинские услуги и лекарственные препараты для детей-инвалидов и на физкультурно-оздоровительные услуги (спорт) для детей-инвалидов", - сказано в документе. В настоящее время право на социальные налоговые вычеты - лечение, обучение и спорт - имеют только плательщики НДФЛ, в то время как индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, освобождены от уплаты НДФЛ в отношении доходов от своей деятельности. Кошелев указывает, что следствием этого является правовая несправедливость, когда родитель, работающий по найму, получает от государства возврат части средств, потраченных на реабилитацию ребенка-инвалида, а родитель - индивидуальный предприниматель, несущий точно такие же расходы, лишен этой меры поддержки, так как у него отсутствует налогооблагаемая база по НДФЛ. По мнению парламентария, данная ситуация создает неравенство граждан перед законом исключительно по признаку формы занятости, что противоречит принципам социальной справедливости, особенно в отношении социально уязвимых категорий семей. "Важно учитывать, что в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, наиболее распространена модель, когда один родитель вынужден полностью прекратить трудовую деятельность для осуществления постоянного ухода за ребенком, а второй родитель берет на себя 100% финансового обеспечения семьи. Часто этот родитель регистрируется как ИП (без сотрудников) для ведения микробизнеса, чтобы иметь более гибкий график или максимизировать доход. В этом случае семья полностью теряет право на налоговые вычеты, так как единственный кормилец находится на УСН", - отмечается в обращении. Кошелев подчеркивает, что расходы такой семьи несопоставимы с расходами среднестатистической семьи, так как они включают в числе прочего регулярную медикаментозную поддержку и платные медицинские услуги, не входящие в ОМС, адаптивный спорт и физическую реабилитацию, например бассейн, ЛФК, иппотерапию, которые жизненно необходимы для ребенка-инвалида.

