В Госдуме предложили ввести льготную ставку НДС для детской литературы

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили ввести льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Авторами инициативы стали депутаты Юрий Афонин, Нина Останина, Владимир Исаков и Мария Дробот. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается введение льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера, что позволит снизить конечную стоимость печатной продукции для потребителей, которыми в большинстве случаев выступают семьи с детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что на сегодняшний день действует норма Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговая ставка установлена в размере 10% при реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. Предложенные поправки, по мнению авторов, будут оказывать дополнительную поддержку отечественным производителям книг через создание благоприятных налоговых условий, а также потенциально повлияют на снижение конечной стоимости детской литературы и книжной продукции, которая на сегодняшний день ограничивает возможность значительного количества граждан в покупке научных и детских книг. В беседе с РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПР Юрий Афонин отметил, что детская литература и книги, издаваемые в образовательных и воспитательных целях и связанные с наукой, культурой и образованием, сейчас издаются, как правило, небольшими тиражами, что само по себе делает их весьма дорогими. "Освобождение от НДС позволит сделать их доступнее. Снижение налоговых поступлений в масштабах нашего государственного бюджета будет незначительным. А вот эффект для будущего - очень большим. Мы должны растить детей, которые читают книги. Только тогда наша страна будет иметь шансы войти в число самых высокоразвитых государств планеты", - добавил он.

