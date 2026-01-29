https://1prime.ru/20260129/gosduma-866987657.html
В Госдуме предложили ввести льготную ставку НДС для детской литературы
В Госдуме предложили ввести льготную ставку НДС для детской литературы - 29.01.2026
В Госдуме предложили ввести льготную ставку НДС для детской литературы
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили ввести льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной | 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили ввести льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Авторами инициативы стали депутаты Юрий Афонин, Нина Останина, Владимир Исаков и Мария Дробот. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается введение льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера, что позволит снизить конечную стоимость печатной продукции для потребителей, которыми в большинстве случаев выступают семьи с детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что на сегодняшний день действует норма Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговая ставка установлена в размере 10% при реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
Предложенные поправки, по мнению авторов, будут оказывать дополнительную поддержку отечественным производителям книг через создание благоприятных налоговых условий, а также потенциально повлияют на снижение конечной стоимости детской литературы и книжной продукции, которая на сегодняшний день ограничивает возможность значительного количества граждан в покупке научных и детских книг.
В беседе с РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПР Юрий Афонин отметил, что детская литература и книги, издаваемые в образовательных и воспитательных целях и связанные с наукой, культурой и образованием, сейчас издаются, как правило, небольшими тиражами, что само по себе делает их весьма дорогими.
"Освобождение от НДС позволит сделать их доступнее. Снижение налоговых поступлений в масштабах нашего государственного бюджета будет незначительным. А вот эффект для будущего - очень большим. Мы должны растить детей, которые читают книги. Только тогда наша страна будет иметь шансы войти в число самых высокоразвитых государств планеты", - добавил он.
