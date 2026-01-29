https://1prime.ru/20260129/gosduma-866988377.html

В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что подготовил к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить в России рекламу фастфуда, снеков и сладких газированных напитков, в которой используются образы детей, а также анимационные персонажи, напрямую адресованные несовершеннолетним. "Суть законопроекта: полный запрет на использование детских образов. Реклама продукции с повышенным содержанием сахара, соли, жиров - по критериям Роспотребнадзора - не сможет использовать изображения или видео с участием несовершеннолетних, включая мультипликационных героев, явно апеллирующих к детской аудитории", - сказал Свищев. Парламентарий добавил, что законопроект сможет закрыть лазейку, когда реклама фастфуда использует "семейные" сцены или игрушки для косвенного воздействия на ребенка, минуя критическое восприятие родителей. "Инициатива является логичным шагом в борьбе с детским ожирением и формированием культуры здорового питания с ранних лет, когда пищевые привычки только формируются", - подчеркнул он. Как отметил Свищев, поводом для решительных мер стали тревожные данные Роспотребнадзора и Минздрава РФ о стремительном росте детского ожирения и заболеваний, связанных с неправильным питанием. По его словам, рекламные ролики, где счастливые дети "уплетают" гамбургеры или радостно открывают пачку чипсов, формируют у юного поколения ложные пищевые привычки, подменяя ценность здоровья мимолетным удовольствием. "Это не запрет на рекламу, это запрет на циничный обман. Мы призываем детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, но при этом позволяем, чтобы их сознание ежедневно бомбили картинки, рекламирующие прямо противоположное. Их уязвимость не должна быть товаром в чьем-то меню. Если мы всерьез говорим о демографии и здоровье нации, то начинать надо с чистоты информационного поля вокруг наших детей. Нельзя воспитывать олимпийских чемпионов, кормя их с экрана "быстрыми углеводами", - заключил депутат. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что ожирение имеют 480 тысяч российских школьников, заболеваемость этой болезнью выросла в 1,6 раза. Кроме того, он отмечал, что общая заболеваемость ожирением среди детей 0-14 лет с 2018 по 2024 год выросла в России на 36,1%.

