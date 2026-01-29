Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - 29.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество
В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - 29.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - не... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T06:23+0300
2026-01-29T06:23+0300
экономика
общество
госдума
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866989884.jpg?1769657038
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - не меньше одной четвертой федерального МРОТ. Соответствующий законопроект парламентарии направили на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Задачей законопроекта является законодательное закрепление минимального размера выплат за наставничество в размере не меньше одной четвертой минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом", - говорится в пояснительной записке к документу. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев отметил, что наставничество - это важнейший инструмент развития кадрового потенциала организаций и экономики страны в целом. По его словам, этот институт вернули, потому что специалистам с дипломами, но без опыта необходим пример настоящих профессионалов, которые могут на практике показать и научить тому, о чем не расскажет "даже самый лучший лектор". "Когда опытного работника, например, на заводе просят взять на себя наставничество новичков, он прекрасно понимает - свои силы, энергию, навыки, время он потратит не на выполнение собственных KPI, за что мог бы получить премию, а на обучение неопытных коллег. А если он очень хороший работник с большим стажем и высокой результативностью, то как наставник он вообще бесценен", - подчеркнул Камнев.
общество , госдума, кпрф
Экономика, Общество , Госдума, КПРФ
06:23 29.01.2026
 
В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество

Депутаты от КПРФ предложили установить минимальный размер выплат за наставничество

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - не меньше одной четвертой федерального МРОТ.
Соответствующий законопроект парламентарии направили на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Задачей законопроекта является законодательное закрепление минимального размера выплат за наставничество в размере не меньше одной четвертой минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом", - говорится в пояснительной записке к документу.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев отметил, что наставничество - это важнейший инструмент развития кадрового потенциала организаций и экономики страны в целом. По его словам, этот институт вернули, потому что специалистам с дипломами, но без опыта необходим пример настоящих профессионалов, которые могут на практике показать и научить тому, о чем не расскажет "даже самый лучший лектор".
"Когда опытного работника, например, на заводе просят взять на себя наставничество новичков, он прекрасно понимает - свои силы, энергию, навыки, время он потратит не на выполнение собственных KPI, за что мог бы получить премию, а на обучение неопытных коллег. А если он очень хороший работник с большим стажем и высокой результативностью, то как наставник он вообще бесценен", - подчеркнул Камнев.
 
