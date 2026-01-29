https://1prime.ru/20260129/gosduma-866989884.html

В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество

В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - 29.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили установить минимальный размер выплат за наставничество

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - не... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T06:23+0300

2026-01-29T06:23+0300

2026-01-29T06:23+0300

экономика

общество

госдума

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866989884.jpg?1769657038

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - не меньше одной четвертой федерального МРОТ. Соответствующий законопроект парламентарии направили на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Задачей законопроекта является законодательное закрепление минимального размера выплат за наставничество в размере не меньше одной четвертой минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом", - говорится в пояснительной записке к документу. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев отметил, что наставничество - это важнейший инструмент развития кадрового потенциала организаций и экономики страны в целом. По его словам, этот институт вернули, потому что специалистам с дипломами, но без опыта необходим пример настоящих профессионалов, которые могут на практике показать и научить тому, о чем не расскажет "даже самый лучший лектор". "Когда опытного работника, например, на заводе просят взять на себя наставничество новичков, он прекрасно понимает - свои силы, энергию, навыки, время он потратит не на выполнение собственных KPI, за что мог бы получить премию, а на обучение неопытных коллег. А если он очень хороший работник с большим стажем и высокой результативностью, то как наставник он вообще бесценен", - подчеркнул Камнев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , госдума, кпрф