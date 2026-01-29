https://1prime.ru/20260129/hanoj-866984935.html
Специалисты Azur Air прибыли в Ханой для оценки техсостояния Boeing 757
2026-01-29T00:18+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Специалисты Azur Air прибыли в Ханой для проведения оценки техсостояния Boeing 757, который ранее совершил незапланированную посадку в столице Вьетнама, говорится в сообщении авиакомпании.
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, 28 января совершил незапланированную посадку в Ханое. Посадка прошла штатно, никто из 245 человек на борту не пострадал.
"В Ханой прибыли инженерно-технические специалисты авиакомпании. Они проведут оценку технического состояния воздушного судна Boeing 757, который ранее совершил в столице Вьетнама незапланированную посадку. На момент вылета из Нячанга (Камрань) самолёт был полностью исправен. Выполнявшиеся непосредственно перед рейсом Нячанг - Иркутск полёты на этом воздушном судне также прошли без замечаний", — говорится в сообщении.
В Azur Air подчеркнули, что техническое обслуживание всего флота авиакомпании осуществляется в строгом соответствии с Федеральными авиационными правилами и документацией производителя. Инженерно-технический персонал Azur Air постоянно работает во всех зарубежных аэропортах маршрутной сети авиакомпании.
