В ИЭ РАН рассказали о росте реальных располагаемых доходов населения

В ИЭ РАН рассказали о росте реальных располагаемых доходов населения

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы населения России за первые три квартала 2025 года выросли на 9,2% - это важный позитивный момент для экономики, заявил РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "Следует еще отметить такой важный позитивный момент - за первые три квартала (2025 года – ред.) у нас реальные располагаемые доходы населения выросли на 9,2%, и они, конечно же, поддержали у нас потребительский спрос. В частности, оборот розничной торговли по последним данным, которые есть за январь-ноябрь 2025 года, вырос на 2,5% в годовом выражении", - сказал Головнин. По его словам, оборот розничной торговли поддерживал динамику ВВП, не позволяя ей уйти в отрицательные значения. "И из позитивного, конечно, следует отметить опережающий рост в обрабатывающей промышленности за первые 11 месяцев - 2,6%", - добавил директор ИЭ РАН.

