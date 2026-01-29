Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ИЭ РАН рассказали о росте реальных располагаемых доходов населения - 29.01.2026
В ИЭ РАН рассказали о росте реальных располагаемых доходов населения
В ИЭ РАН рассказали о росте реальных располагаемых доходов населения - 29.01.2026, ПРАЙМ
В ИЭ РАН рассказали о росте реальных располагаемых доходов населения
Реальные располагаемые доходы населения России за первые три квартала 2025 года выросли на 9,2% - это важный позитивный момент для экономики, заявил РИА Новости | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T03:25+0300
2026-01-29T03:25+0300
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы населения России за первые три квартала 2025 года выросли на 9,2% - это важный позитивный момент для экономики, заявил РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "Следует еще отметить такой важный позитивный момент - за первые три квартала (2025 года – ред.) у нас реальные располагаемые доходы населения выросли на 9,2%, и они, конечно же, поддержали у нас потребительский спрос. В частности, оборот розничной торговли по последним данным, которые есть за январь-ноябрь 2025 года, вырос на 2,5% в годовом выражении", - сказал Головнин. По его словам, оборот розничной торговли поддерживал динамику ВВП, не позволяя ей уйти в отрицательные значения. "И из позитивного, конечно, следует отметить опережающий рост в обрабатывающей промышленности за первые 11 месяцев - 2,6%", - добавил директор ИЭ РАН.
РОССИЯ, Экономика, РАН
03:25 29.01.2026
 
В ИЭ РАН рассказали о росте реальных располагаемых доходов населения

Директор ИЭ РАН Головнин: реальные располагаемые доходы населения выросли на 9,2%

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы населения России за первые три квартала 2025 года выросли на 9,2% - это важный позитивный момент для экономики, заявил РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Следует еще отметить такой важный позитивный момент - за первые три квартала (2025 года – ред.) у нас реальные располагаемые доходы населения выросли на 9,2%, и они, конечно же, поддержали у нас потребительский спрос. В частности, оборот розничной торговли по последним данным, которые есть за январь-ноябрь 2025 года, вырос на 2,5% в годовом выражении", - сказал Головнин.
По его словам, оборот розничной торговли поддерживал динамику ВВП, не позволяя ей уйти в отрицательные значения.
"И из позитивного, конечно, следует отметить опережающий рост в обрабатывающей промышленности за первые 11 месяцев - 2,6%", - добавил директор ИЭ РАН.
 
