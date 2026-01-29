Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индийская авиакомпания объявила о планах по производству Ил-114-300
бизнес
промышленность
индия
ростех
оак
воздушный транспорт
россия
ХАЙДАРАБАД (Индия), 29 янв – ПРАЙМ. Индийская частная компания Flamingo Aerospace намерена производить в Индии самолеты Ил-114-300, заявил директор компании Субхакар Паппула. В среду Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и индийская компания Flamingo Aerospace объявили о стратегическом партнерстве и заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300, которые стали модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, поставки этих самолетов ожидаются в 2028 году. "Ил-114 - это один из лучших самолетов для региональных авиаперевозчиков в Индии. Это одна из главных причин, почему мы выбрали и остановили свой выбор на глобальном производителе оригинального оборудования, который готов к передаче технологий. Вчера мы также подписали рамочное соглашение о лицензировании и передаче технологий, которое включает в себя соглашение о приоритетной покупке шести самолетов", - сказал он российским журналистам. Паппула также отметил, что индийский рынок авиации является одним из крупнейших в мире, но в Индии не производят самолеты. По его мнению, собственное производство самолетов необходимо для страны. Глава компании назвал ОАК надежным партнером для развития этой сферы в Индии. Как заявил глава Flamingo Aerospace, компания также начала работу по локализации производства Ил-114-300 в Индии. "Мы начинаем с локализации компонентов, цепочки поставок и всего остального. Мы будем работать над этим в первую очередь, потому что мы уже заключили партнерские соглашения примерно с 64 компаниями из 380, которые мы отобрали. И мы будем подписывать еще много соглашений для локализации цепочки поставок. А затем это приведет к техническому обслуживанию и ремонту, затем к окончательной сборке, а затем к локализации производства. Мы работаем над этим, и это станет реальностью очень скоро", - сказал он.
12:50 29.01.2026
 
Индийская авиакомпания объявила о планах по производству Ил-114-300

Индийская частная компания Flamingo Aerospace намерена производить в стране Ил-114-300

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Ил-114-300
Пассажирский самолет Ил-114-300 - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Пассажирский самолет Ил-114-300. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Глава программы SuperJet рассказал об интересе Индии к российским самолетам
