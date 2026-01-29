https://1prime.ru/20260129/interview-866835666.html

Никита Кондратьев: арабские туристы едут в Россию за снегом

Никита Кондратьев: арабские туристы едут в Россию за снегом - 29.01.2026, ПРАЙМ

Никита Кондратьев: арабские туристы едут в Россию за снегом

Россия открыта для туристов со всего мира - у путешественников популярны электронные визы, список безвизовых стран также расширяется. С какими государствами... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T10:00+0300

2026-01-29T10:00+0300

2026-01-29T10:00+0300

интервью

туризм

бизнес

россия

китай

индия

мид

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866835171_0:63:2973:1735_1920x0_80_0_0_9d75ae123b59de5dace98b7c682e1457.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия открыта для туристов со всего мира - у путешественников популярны электронные визы, список безвизовых стран также расширяется. С какими государствами планируется отменить визы в этом году, как изменился портрет зарубежного гостя, за чем иностранцы едут в Россию и сколько стоит такой тур, в интервью агентству "Прайм" рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Беседовали Лейла Хамзиева и Диляра Солнцева.- Никита Владимирович, каковы туристические итоги года, что удалось сделать и какие задачи на 2026 год?- В целом год позитивный. Выйдем на цифры в 5,4-5,5 миллиона въездных туристических поездок, то есть, рост есть по сравнению с прошлым годом. В следующем году уже будет задача выйти на 6,5 миллиона, что укладывается в цель по достижению въезда 16 миллионов иностранных туристов в Россию и утроению экспорта туристических услуг к 2030 году. Эту задачу поставил нам президент страны.- Отмена виз с рядом стран помогла росту турпотока в Россию?Задачи, которые мы ставили по отмене виз на 2025 год, выполнены. У нас хороший рост за счет туристов из стран Персидского залива. Подписано безвизовое соглашение с Оманом и Саудовской Аравией. С Оманом уже действует. С саудитами вступит в силу уже к концу февраля-началу марта 2026 года, потому что 90 дней дается на все внутренние процедуры.По Саудовской Аравии большая работа проведена с нашими коллегами из Минтранса, Росавиации по расширению авиасообщения. Сейчас 10 рейсов в неделю между Эр-Риядом и Москвой, с 23 декабря еще компания Flynas полетела из Джидды в Москву.И уже саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию – это Сочи, Санкт-Петербург, Казань. Сейчас они изучают спрос, мы им помогаем с точки зрения аналитики по потокам и так далее. Расширение авиасообщения с Саудовской Аравией ожидаем уже в новом году.Также безвизовое соглашение с Иорданией и Мьянмой было подписано, что тоже даст прирост туристов и деловых поездок, которые осуществляются между нашими странами.Будет еще интересно оценить, как решение по отмене групповых виз для Китая с 1 декабря 2025 года сработало. Но китайский бизнес уже говорит, что как количество бронирований в 6 раз увеличивается, так и количество запросов на их платформах по поиску авиабилетов в Россию за первые дни увеличилось в 8-9 раз. По цифрам будет понятно уже в январе.Другая на новый год важная задача - чтобы коллеги из МИД закончили работу еще по двум безвизовым соглашениям. Это Бахрейн и Малайзия. Оба проекта соглашений подготовлены и оба они сейчас на стороне наших партнеров, как по Малайзии, так и по Бахрейну. Надеемся тоже, что это страны приоритетные для нас и работа будет завершена в этом году.С Малайзией после отмены виз прорабатывается еще и прямое сообщение, уже есть заявка авиакомпании Red Wings на полеты туда. Сейчас диалог налажен, и уже конкретика обсуждается по запуску прямого авиасообщения в первой половине года.- Обсуждалось также возобновление полетов в Улан-Батор из Москвы, сохраняется интерес?- Переговоры с монгольской стороной идут, и есть интерес по запуску прямого сообщения не только с Москвой, но и с нашими регионами – в том числе с Бурятией. Коллеги на региональном уровне сейчас этот вопрос прорабатывают.- Сколько стоит приехать иностранцу в Россию?- В целом средний тур в отеле 3-4 звезды – в 200 тысяч рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт.- Каков портрет иностранного туриста в Россию?- Если говорить про Китай, как самый целевой рынок для нас, турист очень сильно меняется. То есть меняется возраст – становится больше молодых туристов 30-35 лет с достатком выше среднего. В приграничном туризме, конечно, портрет немного другой с точки зрения достатка, там и туры более дешевые. Можно доехать и на автобусе до Владивостока.Как видите, турист совершенно разный и портрет каждый год меняется. Именно поэтому в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проводим работу по формированию и адаптации туристических продуктов России к целевой аудитории из приоритетных стран.Начали с Китая и арабского мира. Совместно с Центром стратегических разработок отобрали уже 10 турпродуктов, которые в ближайшее время будем верифицировать у наших иностранных партнеров. А после этого точечно продвигать на зарубежных рынках.- Можно сказать, что китайский турист углубился в Россию?- Они действительно с большим удовольствием, энтузиазмом посещают Мурманск. Арктика становится новой точкой роста у нас по въездному туризму из Китая. И помимо китайцев еще туристы из Индии туда едут.В Териберке многое делается для туризма - развивается сервис услуг, открывается много ресторанов, которые адаптированы под китайцев - кухня, меню переведено. Расширяется сетка коллективных средств размещения, строится очень много модульных гостиниц, как на пляжной линии в Териберке, так и в поселке, в глубине.И китайским туристам это нравится, они высоко оценивают качество услуг и сервис, который подстраивается под них. Китайский турист стал более требовательным, поэтому и у бизнеса задачи стоят более амбициозные.- А западные туристы продолжают приезжать в Россию?- Мы знаем, что европейские страны по факту запретили официальные туры в Россию. Но индивидуальный турист едет, просто он менее заметен. И мы никаких дополнительных барьеров не создаем, в отличие от европейских стран.Пожалуйста, электронные визы работают также для всех европейских стран. Мы открыты и рады, если люди сюда приезжают, им тут нравится, не важно из какой страны. Турист для нас из любой страны - он важен. Мы всем рады.- Сколько электронных виз в Россию в 2025 году оформили иностранцы?- Последняя статистика у нас за январь-ноябрь. Оформлено 766 тысяч виз, а въехало по электронной визе 654 тысячи человек. Для понимания, за весь 2024 год 576 тысяч туристов въехало. Я думаю, что мы увидим цифру более 700 тысяч по въезду за 2025 год.Механизм электронных виз приобретает популярность, он удобен для тех же туристов из европейских стран, в том числе и деловых, поскольку не требуется посещать консульство.В 2026 году из этой статистики за счет безвизового режима выпадет большое количество китайских туристов. Поэтому я думаю, что в этом году с точки зрения электронной визы мы увидим падение, но оно объяснимо.- Туристы из каких стран больше всего посещают Россию?- Если мы выходим на 5,4-5,5 миллиона туристов по итогам 2025 года, то получается, что 30% из них китайцы. На втором месте страны Персидского залива. Индия, Турция, европейские страны тоже в топе, в первую очередь, Германия.- На Ближний Восток большие надежды возлагаются с точки зрения въездного туризма?- После завершения работы по безвизовому режиму с Бахрейном, мы покроем почти весь Персидский залив, так как у нас почти весь регион будет безвизом охвачен.Следующая задача - расширение авиасообщения, уже растет количество чартерных рейсов в Сочи. Сочи становится круглогодично популярным у арабских туристов. Если раньше мы видели, что арабские туристы ехали туда, прежде всего летом, то сейчас и на зимний сезон их интерес расширяется, им очень интересна наша русская зима, снег.Отдельная точка притяжение для них – зимние арктические развлечения, они арендуют снегоходы, катаются на хаски, им интересны бани, некоторые даже купаются в проруби.Есть у них запрос и на расширение путешествий вокруг Москвы – в ближайшие регионы: Владимирскую, Тульскую, Тверскую области. Арабским туристам становится интересна российская глубинка, русский быт, культура.- Визит президента РФ в Индию в декабре ускорил диалог по упрощению визового режима?- После визита президента индийские партнеры наконец-то ответили, что хотят работать над либерализацией визового режима. В середине декабря мы провели рабочую группу по туризму с Индией, и они сказали, что в январе уже вернутся с ответом по тексту документа о двусторонних групповых безвизовых поездках.Потому что, если Индия для россиян даже обнулит цены за визу, это все равно виза, которую нужно оформлять.У нас групповой безвизовый режим уже обкатан на Китае, Иране. Кстати, мы сейчас Вьетнаму передали текст документа по групповому безвизу, надеемся, что тоже коллеги быстро среагируют, интерес был с их стороны.- Сложности с платежами являются барьером для иностранных туристов в Россию. Как решить эту проблему?- Решения есть. Мы сейчас с рядом банков работаем над созданием платежного инструмента, который позволит иностранным туристам расплачиваться в России с помощью QR-кода. Надеемся, что уже в феврале сможем презентовать этот инструмент.- Другим ограничением для иностранцев в России стал период охлаждения при подключении к мобильной связи.- Как только проблема появилась, мы с коллегами из Минцифры сразу начали ее прорабатывать, и в целом быстро ее решили.Сейчас при прилете для иностранных граждан при активации роуминга и подключения к российской сети, приходит смс-сообщение со ссылкой, которая позволяет подтвердить, что ты не бот. Также, как для россиян.

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай, индия, мид, росавиация