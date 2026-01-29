EuroChem Group оспорила отказ в принятии иска к "дочке" "Еврохима"

https://1prime.ru/20260129/isk-866996387.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Швейцарская EuroChem Group оспорила отказ арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в принятии иска к компании "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2), касающегося действий руководства этой компании по инициированию нескольких судебных споров, следует из материалов дела. Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в ноябре EuroChem Group AG обратилась в арбитражный суд Петербурга с иском к ЕХСЗ-2. Как отмечается в материалах дела, EuroChem Group AG попросила суд "признать незаконными действия единоличного исполнительного органа общества" по "подаче и поддержанию" ряда судебных исков, включая иск к итальянской инжиниринговой Tecnimont и ее дочерней структуре ООО "МТ Руссия", на основании которого арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЕХСЗ-2 более 171,1 миллиарда рублей. При этом EuroChem Group охарактеризовала эти действия руководства компании "Еврохим Северо-Запад-2" как "как совершённые вопреки интересам общества и истца как опосредованного участника общества", указывается в определении суда об отказе в принятии иска. Суд констатировал, что действия единоличного исполнительного органа по представлению интересов компании в суде "не могут являться самостоятельным предметом судебного спора", а требования истца "фактически направлены на ограничение прав общества на судебную защиту", отмечается в отказном определении. В настоящее время, согласно карточке дела, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу EuroChem Group на это определение, вынесенное 2 декабря. Пока она оставлена без движения в связи с нарушением требований АПК РФ при подаче. "Апелляционную жалобу... оставить без движения... Предложить "ЕвроХим Груп АГ" исправить допущенные нарушения и представить необходимые доказательства... в срок по 27 февраля 2026 года", – определил суд второй инстанции. Арбитражный суд Москвы 27 ноября 2025 года по иску ЕХСЗ-2 взыскал солидарно с Tecnimont и "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения. Иск был заявлен заказчиком проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака к подрядчикам ввиду их отказа от исполнения обязательств по договорам из-за санкций в 2022 году. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".

