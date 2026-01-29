https://1prime.ru/20260129/issledovanie-866988042.html

Исследование показало, почему россияне боятся врачей

Исследование показало, почему россияне боятся врачей

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян боятся медицинских манипуляций из-за болезненности процедур и тревоги по поводу возможного диагноза, но тем не менее подавляющее большинство все же посещают врачей при необходимости, а также для профилактики, говорится в исследовании "СберСтрахования", которым компания поделилась с РИА Новости. "Зачастую люди откладывают профилактические осмотры и начало лечения из-за страха. Большинство респондентов признались, что боятся некоторых медицинских манипуляций (73%)", - сказано в исследовании. Оно проводилось в декабре 2025 года на основании опроса около 13 тысяч человек. Чаще всего страх связан с потенциальной болезненностью процедур (71%) и тревогой из-за возможного диагноза (19%), добавили аналитики. Тем не менее, больше половины респондентов (56%) все же записываются на приём к доктору в случае болезни, а 20% - идут к врачу для профилактики ухудшений состояния. Однако 20% предпочитают самолечение и к специалисту идут только в крайнем случае, а 4% совсем не ходят к врачам. При этом мужчины немного чаще женщин прибегают к помощи врачей для поиска причин плохого самочувствия - 58% против 54%, отметили аналитики. Регулярно проходят чекапы - комплексные профилактические обследование организма - 52% россиян. В этом вопросе самыми ответственными оказались жители Махачкалы, где чекапы проходит 71% населения, а также Тольятти - 67% и Оренбурга - 66%. Большинство проходят диспансеризацию и обследования бесплатно по программе ОМС или в рамках ДМС. а вот за собственный счёт это делают 12% опрошенных. "По данным нашего исследования, доля тех, кто столкнулся с ухудшением здоровья из-за несвоевременного визита к врачу, за год выросла на 7 процентных пунктов - до 16%. Это в очередной раз показывает: откладывать посещение специалистов нельзя", - обратил внимание старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. "Это особенно критично, когда мы говорим об онкологических заболеваниях, которые часто развиваются без симптомов", - добавил он.

