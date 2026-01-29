https://1prime.ru/20260129/jurist-866987486.html
Юрист объяснил, почему банки блокируют переводы
Юрист объяснил, почему банки блокируют переводы
2026-01-29T03:46+0300
технологии
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866987486.jpg?1769647612
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с блокировкой денежного перевода, если за двое суток до него произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает любая операция, за 48 часов до которой была произведена смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", - отметил юрист.
Пашин пояснил, что перевод с такими признаками расценивается как мошеннический, поскольку распространены схемы, когда злоумышленники пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции. "Соответственно, до этого мошенники пытаются поменять номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", - добавил он.
Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.
Технологии, Банки, Финансы
Юрист Пашин предупредил о риске блокировки перевода из-за смены номера телефона
