В Казахстане обсудили устранение последствий аварии на заводе Тенгиза

2026-01-29T07:45+0300

АСТАНА, 29 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер Казахстана Роман Скляр обсудил с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации Chevron Дереком Магнессом устранение последствий аварии на заводе месторождения Тенгиз. Девятнадцатого января "Тенгизшевройл" сообщила РИА Новости о приостановке добычи на месторождениях Тенгиз и Королевском из-за перебоев с электроэнергией. Днем ранее пресс-служба нефтегазового оператора республики "Казмунайгаз" распространила информацию о том, что на Тенгизе ликвидировали возгорание двух трансформаторов турбин на заводе "Тенгизшевройл". В среду министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что восстановительный процесс завершится в течение недели. "Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи. Руководство "Шеврон" проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти", - говорится в сообщении. В казахстанском кабмине отметили, что руководство Chevron заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов. В правительстве добавили, что обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ, Chevron сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов. Тенгизское месторождение относится к категории супергигантских и считается одним из самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Верхний нефтеносный коллектор залегает на глубине около 4 тысяч метров, его длина - 21 километр, ширина - 20 километров, высота нефтеносного пласта - 1,6 километра. По данным правительства Казахстана, в 2025 году добыча нефти на Тенгизском месторождении в связи с завершением Проекта будущего расширения составила более 39 миллиона тонн, на Кашагане – свыше 18 миллиона тонн. Общий объем отгрузки энергоресурсов через КТК составил 70,5 миллиона тонн. "Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".

