Алиханов: Россия занимает седьмое место в мире по производству х/б тканей

Алиханов: Россия занимает седьмое место в мире по производству х/б тканей

2026-01-29T12:05+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия по объемам производства хлопчатобумажных тканей занимает седьмое место в мире, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". "Высокие объемы производства хлопчатобумажных тканей позволяют нам занимать в этом сегменте достаточно высокое седьмое место в мире", - сказал министр. Алиханов добавил, что за последние 30 лет мировая структура рынка текстиля кардинально изменилась: доля хлопкового сырья с 90-ых годов снизилась с 40% до 26%, а синтетических волокон, наоборот, выросла с 40% до 60%. "Россия, в принципе, следует здесь в общемировых тенденциях - у нас практически такие же пропорции, при этом натуральные волокна, конечно, все еще востребованы, но эффекта масштаба в этом сегменте добиться достаточно сложно", - отметил Алиханов. При этом министр напомнил, что климатические условия не позволяют России выращивать хлопок. Страна обеспечивает свои потребности за счет международных соглашений, в частности, с Узбекистаном.

