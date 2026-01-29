Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов: Россия занимает седьмое место в мире по производству х/б тканей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/khlopok-867003194.html
Алиханов: Россия занимает седьмое место в мире по производству х/б тканей
Алиханов: Россия занимает седьмое место в мире по производству х/б тканей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов: Россия занимает седьмое место в мире по производству х/б тканей
Россия по объемам производства хлопчатобумажных тканей занимает седьмое место в мире, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках парламентских... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T12:05+0300
2026-01-29T12:05+0300
россия
промышленность
рф
узбекистан
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003030_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_a35092f714333ec6beed851d626cee8b.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия по объемам производства хлопчатобумажных тканей занимает седьмое место в мире, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". "Высокие объемы производства хлопчатобумажных тканей позволяют нам занимать в этом сегменте достаточно высокое седьмое место в мире", - сказал министр. Алиханов добавил, что за последние 30 лет мировая структура рынка текстиля кардинально изменилась: доля хлопкового сырья с 90-ых годов снизилась с 40% до 26%, а синтетических волокон, наоборот, выросла с 40% до 60%. "Россия, в принципе, следует здесь в общемировых тенденциях - у нас практически такие же пропорции, при этом натуральные волокна, конечно, все еще востребованы, но эффекта масштаба в этом сегменте добиться достаточно сложно", - отметил Алиханов. При этом министр напомнил, что климатические условия не позволяют России выращивать хлопок. Страна обеспечивает свои потребности за счет международных соглашений, в частности, с Узбекистаном.
рф
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003030_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b58e3ae862c5de80af9aec6e65467fc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, узбекистан, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, РФ, УЗБЕКИСТАН, Антон Алиханов, Минпромторг
12:05 29.01.2026
 
Алиханов: Россия занимает седьмое место в мире по производству х/б тканей

Алиханов: Россия занимает седьмое место по производству хлопчатобумажных тканей в мире

© РИА Новости . Борис Приходько | Перейти в медиабанкХлопчатобумажная ткань
Хлопчатобумажная ткань - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Хлопчатобумажная ткань. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Приходько
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия по объемам производства хлопчатобумажных тканей занимает седьмое место в мире, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации".
"Высокие объемы производства хлопчатобумажных тканей позволяют нам занимать в этом сегменте достаточно высокое седьмое место в мире", - сказал министр.
Алиханов добавил, что за последние 30 лет мировая структура рынка текстиля кардинально изменилась: доля хлопкового сырья с 90-ых годов снизилась с 40% до 26%, а синтетических волокон, наоборот, выросла с 40% до 60%.
"Россия, в принципе, следует здесь в общемировых тенденциях - у нас практически такие же пропорции, при этом натуральные волокна, конечно, все еще востребованы, но эффекта масштаба в этом сегменте добиться достаточно сложно", - отметил Алиханов.
При этом министр напомнил, что климатические условия не позволяют России выращивать хлопок. Страна обеспечивает свои потребности за счет международных соглашений, в частности, с Узбекистаном.
 
РОССИЯПромышленностьРФУЗБЕКИСТАНАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала