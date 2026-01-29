https://1prime.ru/20260129/kitay-867011940.html

В Минфине рассказали об интересе Китая к российским ювелирным брендам

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Спрос в Китае на бриллианты ниже, чем в других азиатских странах, но развивается рынок изделий из золота, и у страны появляется интерес к российским брендам в этой сфере, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в ходе пресс-конференции "Трансформация ювелирной отрасли: итоги 2025 года и планы на 2026 год". Отвечая на вопрос о международном сотрудничестве в сфере ювелирных изделий, чиновник отметил, сейчас активно растет потребление ювелирных изделий, даже если рассматривать рынок алмазов, в странах Юго-Восточной Азии – Малайзии и Индонезии, а также в Индии, где растущий и быстро набирающий оборот рынок. "В Китае несколько хуже ситуация со спросом на бриллианты, но рынки легких изделий из золота очень хорошо развивается. Мы с коллегами из КНР встречались и такой разговор был, что, во всяком случае, интерес появляется к российским брендам", - также сказал Моисеев. Замминистра подчеркивает, что в Китае репутация вещей, произведенных в России, хорошая, а поскольку рынок потребления растущий и перспективный, то следует налаживать связи с Китаем.

