В Минфине рассказали об интересе Китая к российским ювелирным брендам - 29.01.2026, ПРАЙМ
В Минфине рассказали об интересе Китая к российским ювелирным брендам
2026-01-29T14:58+0300
2026-01-29T15:17+0300
россия
финансы
китай
рф
малайзия
алексей моисеев
золото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Спрос в Китае на бриллианты ниже, чем в других азиатских странах, но развивается рынок изделий из золота, и у страны появляется интерес к российским брендам в этой сфере, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в ходе пресс-конференции "Трансформация ювелирной отрасли: итоги 2025 года и планы на 2026 год". Отвечая на вопрос о международном сотрудничестве в сфере ювелирных изделий, чиновник отметил, сейчас активно растет потребление ювелирных изделий, даже если рассматривать рынок алмазов, в странах Юго-Восточной Азии – Малайзии и Индонезии, а также в Индии, где растущий и быстро набирающий оборот рынок. "В Китае несколько хуже ситуация со спросом на бриллианты, но рынки легких изделий из золота очень хорошо развивается. Мы с коллегами из КНР встречались и такой разговор был, что, во всяком случае, интерес появляется к российским брендам", - также сказал Моисеев. Замминистра подчеркивает, что в Китае репутация вещей, произведенных в России, хорошая, а поскольку рынок потребления растущий и перспективный, то следует налаживать связи с Китаем.
14:58 29.01.2026 (обновлено: 15:17 29.01.2026)
 
В Минфине рассказали об интересе Китая к российским ювелирным брендам

Моисеев: Китай проявляет интерес к российским ювелирным изделиям из золота

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Министерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Спрос в Китае на бриллианты ниже, чем в других азиатских странах, но развивается рынок изделий из золота, и у страны появляется интерес к российским брендам в этой сфере, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в ходе пресс-конференции "Трансформация ювелирной отрасли: итоги 2025 года и планы на 2026 год".
Отвечая на вопрос о международном сотрудничестве в сфере ювелирных изделий, чиновник отметил, сейчас активно растет потребление ювелирных изделий, даже если рассматривать рынок алмазов, в странах Юго-Восточной Азии – Малайзии и Индонезии, а также в Индии, где растущий и быстро набирающий оборот рынок.
"В Китае несколько хуже ситуация со спросом на бриллианты, но рынки легких изделий из золота очень хорошо развивается. Мы с коллегами из КНР встречались и такой разговор был, что, во всяком случае, интерес появляется к российским брендам", - также сказал Моисеев.
Замминистра подчеркивает, что в Китае репутация вещей, произведенных в России, хорошая, а поскольку рынок потребления растущий и перспективный, то следует налаживать связи с Китаем.
 
