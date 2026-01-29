Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе жестко высказались о перспективах конфликта на Украине - 29.01.2026
На Западе жестко высказались о перспективах конфликта на Украине
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Действия "коалиции желающих" направлены на затягивание конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису."Если задуматься о том, чего на самом деле хотят европейские лидеры, становится очевидно, что они продвигают продолжение конфликта, чтобы сохранить свою значимость и не утратить влияние на украинский процесс", — отметил он.По словам Дизена, Европа стремится втянуть Киев глубже в свою сферу влияния, чтобы удержать США в системе обеспечения безопасности блока.Эксперт добавил, что для этого используются заявления о возможной отправке войск на Украину. По его мнению, именно такие провокационные шаги стали единственной причиной, по которой США начали обсуждать с Европой мирное соглашение по Украине.В субботу завершился второй день работы трехсторонней группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Власти ОАЭ охарактеризовали переговоры как позитивные и конструктивные, подчеркнув, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
23:01 29.01.2026
 
На Западе жестко высказались о перспективах конфликта на Украине

Дизен: "коалиция желающих" нацелена на продолжение украинского конфликта

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Действия "коалиции желающих" направлены на затягивание конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису.
"Если задуматься о том, чего на самом деле хотят европейские лидеры, становится очевидно, что они продвигают продолжение конфликта, чтобы сохранить свою значимость и не утратить влияние на украинский процесс", — отметил он.
По словам Дизена, Европа стремится втянуть Киев глубже в свою сферу влияния, чтобы удержать США в системе обеспечения безопасности блока.
Эксперт добавил, что для этого используются заявления о возможной отправке войск на Украину. По его мнению, именно такие провокационные шаги стали единственной причиной, по которой США начали обсуждать с Европой мирное соглашение по Украине.
В субботу завершился второй день работы трехсторонней группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Власти ОАЭ охарактеризовали переговоры как позитивные и конструктивные, подчеркнув, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
