На Западе жестко высказались о перспективах конфликта на Украине
На Западе жестко высказались о перспективах конфликта на Украине - 29.01.2026, ПРАЙМ
На Западе жестко высказались о перспективах конфликта на Украине
Действия "коалиции желающих" направлены на затягивание конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T23:01+0300
2026-01-29T23:01+0300
2026-01-29T23:01+0300
украина
сша
европа
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Действия "коалиции желающих" направлены на затягивание конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису."Если задуматься о том, чего на самом деле хотят европейские лидеры, становится очевидно, что они продвигают продолжение конфликта, чтобы сохранить свою значимость и не утратить влияние на украинский процесс", — отметил он.По словам Дизена, Европа стремится втянуть Киев глубже в свою сферу влияния, чтобы удержать США в системе обеспечения безопасности блока.Эксперт добавил, что для этого используются заявления о возможной отправке войск на Украину. По его мнению, именно такие провокационные шаги стали единственной причиной, по которой США начали обсуждать с Европой мирное соглашение по Украине.В субботу завершился второй день работы трехсторонней группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Власти ОАЭ охарактеризовали переговоры как позитивные и конструктивные, подчеркнув, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
украина
сша
европа
На Западе жестко высказались о перспективах конфликта на Украине
