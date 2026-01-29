https://1prime.ru/20260129/kuban-867000584.html

Суд арестовал активы двух цементных заводов на Кубани

происшествия

бизнес

рф

росимущество

краснодар

кубань

россия

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края арестовал акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", владеющего этими предприятиями АО "Актуальные инвестиции", а также все недвижимое и движимое имущество этих и ряда других юрлиц группы за исключением произведенной продукции, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арест наложен, в частности, на денежные средства обоих цементных заводов и их владельца, а также ООО "Октябрь", ООО "Стром-Трейдинг" и ООО "Новоросцемент Маркет" за исключением денежных средств для обязательных и неотложных платежей. Суд обязал органы управления компаний обеспечить поступление денежных средств от реализации продукции только на счета, открытые на территории РФ в российских банках. Суд приостановил исполнение денежных и иных обязательств между компаниями и их бенефициаром Львом Кветным, МКАО "Эйрса Лимитед" и Дмитрием Сметаничем. Капитанам морских портов РФ суд запретил осуществление любых регистрационных действий в отношении недвижимого и движимого имущества, в том числе в отношении судов, принадлежащих компаниям группы. Кроме того, ряду ведомств установлен запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом группы. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры России, в котором она просит взыскать в доход государства ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент". Ответчиками в иске указаны московское АО "Актуальные инвестиции", владеющее обоими цементными заводами, и его акционеры – кипрские Chevre Investments Limited (64,68%) и Nortox Investments Limited (34,12%). Кветной является миноритарным акционером АО "Актуальные инвестиции", а также, по данным "БИР-Аналитик", учредителем АО "Газметаллпроект", управляющей компании обоих цементных заводов. Суд назначил предварительные слушания по делу на 12 февраля. Третьими лицами к разбирательству привлечены Росимущество, ФАС России, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", Кветной, Надежда Анисимова, ООО "Специализированный регистратор "Реком", новороссийские ООО "Октябрь" и ООО "Новоросцемент Маркет" и петербургское ООО "Стром-Трейдинг".

