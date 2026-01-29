https://1prime.ru/20260129/kurs-867021476.html
Банк России обозначил официальный курс валют на пятницу
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 4,28 копейки к четвергу, до 10,9002 рубля, доллара - на 24,11 копейки, до 76,0251 рубля, евро - на 32,37 копейки, до 90,9751 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рынок, рф, сша, банк россия
Рынок, РФ, США, банк Россия
